10 стильных и теплых свитеров для морозной зимы (и как их носить)
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Фото: Instagram @natasupernova
Выбор Passion.ru
Заметили, что последние несколько сезонов многих тянет на яркость, необычные миксы оттенков и колор-блокинг в образах? Поддерживаем! В такую погоду цвет выполнит роль таблетки от хандры и поднимет настроение. Среди наших находок — насыщенный васильковый и не сдающий позиции травянисто-зеленый, сочный, почти неоновый оранж и лососевый. Внимание уделено и базе — без кремового, таупового и серой дымки никуда.
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Фото: Архивы пресс-служб
Объемные свитеры — вещь нескучная. Они в два счета закрывают рубрику «Нечего надеть» каждое утро и заключают тело в теплые объятия. Хотите сделать выгодную инвестицию — присмотритесь к чистому кашемиру и шерсти. Смесовых и искусственных материалов пугаться не стоит — по свойствам они ничем не уступают натуральным, зато менее требовательны в уходе.
Свитер + шарф
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
Для вдохновения мы составили галерею из образов главных модниц Инстаграма (смотрите выше), а заодно нашли сразу два приема, которые стоит взять на вооружение.
Видите шарф, который безупречно подходит к тону свитера? Берите без раздумий! Перниль Тейсбек доказала, что это сочетание не только практичное, но и стильное. Инфлюенсер носит теплую двойку с широкими брюками и брутальными ботинками.
Мейкап в тон свитера
Фото: Instagram @leoniehanne
Еще одну идею можно подсмотреть в блоге Леони Ханне, которая покорила Сеть своим умением составлять взрывные коктейли из самых насыщенных цветов. Инфлюенсер предлагает вооружиться ярким свитером и сделать мейкап с акцентом на глаза — так, чтобы оттенок теней вторил образу.
Как одеться на Новый год, чтобы задобрить его символ Черного Водяного Тигра? Этот вопрос мы обсудили с энергокоучем. Не упустите удачу в грядущем 2022-м — ищите советы в материале Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб