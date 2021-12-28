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10 стильных и теплых свитеров для морозной зимы (и как их носить)

Судя по прогнозам синоптиков, погода нас еще удивит. Перешагивать минусовые отметки предлагаем стильно, но не жертвуя теплом. В правильной расстановке приоритетов вам поможет наш топ-10 классных свитеров, в котором есть все: от базовых моделей в цвете молока до ультраярких. Уверены, в этом сезоне вы искали «тот самый» — с правильным объемом, фактурной вязкой и ощущением уюта, которое будет с вами на прогулках и в офисе. Ловите явки и пароли, а вместе с ними — стильные идеи от инфлюенсеров!