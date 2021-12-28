passion.ru
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10 стильных и теплых свитеров для морозной зимы (и как их носить)

Судя по прогнозам синоптиков, погода нас еще удивит. Перешагивать минусовые отметки предлагаем стильно, но не жертвуя теплом. В правильной расстановке приоритетов вам поможет наш топ-10 классных свитеров, в котором есть все: от базовых моделей в цвете молока до ультраярких. Уверены, в этом сезоне вы искали «тот самый» — с правильным объемом, фактурной вязкой и ощущением уюта, которое будет с вами на прогулках и в офисе. Ловите явки и пароли, а вместе с ними — стильные идеи от инфлюенсеров!
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Водянова

Фото: Instagram @natasupernova

Выбор Passion.ru

Заметили, что последние несколько сезонов многих тянет на яркость, необычные миксы оттенков и колор-блокинг в образах? Поддерживаем! В такую погоду цвет выполнит роль таблетки от хандры и поднимет настроение. Среди наших находок — насыщенный васильковый и не сдающий позиции травянисто-зеленый, сочный, почти неоновый оранж и лососевый. Внимание уделено и базе — без кремового, таупового и серой дымки никуда.

Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Studio 29, 8500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Объемные свитеры — вещь нескучная. Они в два счета закрывают рубрику «Нечего надеть» каждое утро и заключают тело в теплые объятия. Хотите сделать выгодную инвестицию — присмотритесь к чистому кашемиру и шерсти. Смесовых и искусственных материалов пугаться не стоит — по свойствам они ничем не уступают натуральным, зато менее требовательны в уходе.

Свитер + шарф

Перниль Тейсбек

Перниль Тейсбек

Фото: Instagram @pernilleteisbaek

Для вдохновения мы составили галерею из образов главных модниц Инстаграма (смотрите выше), а заодно нашли сразу два приема, которые стоит взять на вооружение.

Видите шарф, который безупречно подходит к тону свитера? Берите без раздумий! Перниль Тейсбек доказала, что это сочетание не только практичное, но и стильное. Инфлюенсер носит теплую двойку с широкими брюками и брутальными ботинками.

Мейкап в тон свитера

Леони Ханне

Леони Ханне

Фото: Instagram @leoniehanne

Еще одну идею можно подсмотреть в блоге Леони Ханне, которая покорила Сеть своим умением составлять взрывные коктейли из самых насыщенных цветов. Инфлюенсер предлагает вооружиться ярким свитером и сделать мейкап с акцентом на глаза — так, чтобы оттенок теней вторил образу.

Как одеться на Новый год, чтобы задобрить его символ Черного Водяного Тигра? Этот вопрос мы обсудили с энергокоучем. Не упустите удачу в грядущем 2022-м — ищите советы в материале Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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