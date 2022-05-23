Первая леди: как составить идеальный офисный гардероб на любую погоду
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Фото: Globallook
Жакеты и костюмы
В чем монаршие особы и первые леди солидарны, так это в выбор основополагающей детали гардероба. Единогласно и безоговорочно ей стал костюм. В текущем сезоне встречаются в любых вариация: от дерзких троек до power suits в духе тех, что носили иконы девяностых.
Правда, «плечистые» силуэты жакетов все чаще сменяются моделями с более графичными формами. По всей видимости, устав от тотального господства oversize в постковидном мире, модницы вновь решили демонстрировать изгибы.
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Фото: Архивы пресс-служб
Топы и рубашки
Топам в офисе мы говорим твердое «да». Как минимум, за деловой встречей может последовать романтическая, поэтому в первом случае можно накинуть на плечи жакет, а во втором — эффектно снять его. Обзавестись стоит базовыми трикотажными моделями без декольте, а также эффектными вариантами из атласа, который ложится мягкими драпировками.
Фото: Архивы пресс-служб
Платья
С платьями-футлярами выстроить деловые отношения проще всего: правильно подобранный фасон, плотность и текстура ткани визуально доведут фигуру до совершенства. Заскучать от них тоже легко, особенно когда дресс-код обязывает.
Мы советуем присмотреться к трикотажным платьям-поло с акцентированной линией талии, а также к платьям-рубашкам, которые обретают статус бестселлера уже не первый сезон.
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Фото: Архивы пресс-служб
Для офисных будней определенно стоит взять на заметку твид. Мы присмотрели несколько вариантов фактурных жакетов, которые идеально подойдут для капризной весенне-летней погоды. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / архивы пресс-служб