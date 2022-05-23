Первая леди: как составить идеальный офисный гардероб на любую погоду

Жакеты и костюмы

В чем монаршие особы и первые леди солидарны, так это в выбор основополагающей детали гардероба. Единогласно и безоговорочно ей стал костюм. В текущем сезоне встречаются в любых вариация: от дерзких троек до power suits в духе тех, что носили иконы девяностых.

Правда, «плечистые» силуэты жакетов все чаще сменяются моделями с более графичными формами. По всей видимости, устав от тотального господства oversize в постковидном мире, модницы вновь решили демонстрировать изгибы.