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Спойлер: Кайли Дженнер рассекретила самые модные очки будущей весны

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Кайли Дженнер

Фото: Instagram @kyliejenner

Осторожно: спойлер! Если вы уже в предвкушении встречи с первыми лучами весеннего солнца, то советуем подсмотреть стильный аксессуар у известной модницы Кайли Дженнер. 23-летняя модель рассекретила, какие очки будут самыми актуальными в грядущем теплом сезоне — берем на заметку.

Очередной свой образ Дженнер выстроила вокруг насыщенного изумрудного оттенка. Молодая мама надела шелковое мини-платье силуэта восьмидесятых, добавила салатовую сумку Chanel затейливой формы и эффектные мюли из последней коллекции The Attico, которые обошлись звезде около 40 000 рублей. Кайли подтверждает, что минималистичные анклеты (браслеты на щиколотку, — прим. ред.) не прощаются с нами в этом году. А самые модные очки сезона — спортивные.

Кайли Дженнер / Instagram @kyliejenner

Дженнер предлагает носить узкие очки, напоминающие часть экипировки для велоспорта. Такую же форму, но без акцентных оправ, уже примерила и ее старшая сестра Ким Кардашьян. А Кристина Агилера вдохновилась мотивами стиля apres-ski и добавила в свой образ очки-маску на половину лица. Подробнее — на Passion.ru.

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Фото: Instagram @kyliejenner

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