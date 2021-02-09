Спойлер: Кайли Дженнер рассекретила самые модные очки будущей весны

Дженнер предлагает носить узкие очки, напоминающие часть экипировки для велоспорта. Такую же форму, но без акцентных оправ, уже примерила и ее старшая сестра Ким Кардашьян. А Кристина Агилера вдохновилась мотивами стиля apres-ski и добавила в свой образ очки-маску на половину лица. Подробнее — на Passion.ru.

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