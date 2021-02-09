Спойлер: Кайли Дженнер рассекретила самые модные очки будущей весны
Фото: Instagram @kyliejenner
Очередной свой образ Дженнер выстроила вокруг насыщенного изумрудного оттенка. Молодая мама надела шелковое мини-платье силуэта восьмидесятых, добавила салатовую сумку Chanel затейливой формы и эффектные мюли из последней коллекции The Attico, которые обошлись звезде около 40 000 рублей. Кайли подтверждает, что минималистичные анклеты (браслеты на щиколотку, — прим. ред.) не прощаются с нами в этом году. А самые модные очки сезона — спортивные.
Дженнер предлагает носить узкие очки, напоминающие часть экипировки для велоспорта. Такую же форму, но без акцентных оправ, уже примерила и ее старшая сестра Ким Кардашьян. А Кристина Агилера вдохновилась мотивами стиля apres-ski и добавила в свой образ очки-маску на половину лица. Подробнее — на Passion.ru.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото: Instagram @kyliejenner
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!