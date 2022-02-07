Меховые шапки из СССР снова в тренде: как их носят знаменитости

Альтернатива № 1: меховые панамы

Вернуть советский тренд в свою модную практику рискнет не каждая, зато мех в разных вариациях все же пополнил набор актуальных аксессуаров этой зимы. Больше всего модницам со всего мира полюбились панамы из экомеха, и носят они их и в пир, и в мир. Джиджи Хадид щеголяла в такой по Парижу, прячась от назойливых папарацци. Модель дополнила ею расслабленный аутфит с объемной курткой-рубашкой, нарочито небрежно порванными брюками и кроссовками.

А Рианна решила не ждать осени и стала носить модный головной убор летом — с футболкой, солнцезащитными очками и массивными украшениями как у рэперов в 2000-х.