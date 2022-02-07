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Меховые шапки из СССР снова в тренде: как их носят знаменитости

Освежить в памяти «Иронию судьбы» месяц назад вы точно успели — фильм стал таким же важным атрибутом Нового года, как салат оливье и бутерброды с икрой. Но сейчас не об этом. Перемотать сразу стоит на эпизоды, где Барбара Брыльска появляется в объемной меховой шапке (впрочем, остальные герои тоже без аксессуара не обошлись). То, что еще недавно считали пережитком Советского Союза, теперь снова в тренде!
Меховые шапки из СССР снова в тренде: как их носят знаменитости

После выхода фильма шапка «как у Нади» стала объектом желания советских дам, а найти аксессуар из пышного лисьего меха приравнивалось к успеху на модной охоте. Рассказываем, какие модели сейчас занимают места в гардеробах знаменитостей!

Кадр из фильма «Ирония судьбы»

Кадр из фильма «Ирония судьбы»

Фото: kino-teatr.ru

Меховые шапки в духе СССР

Вопреки всем стараниям активистов, мех все еще с нами. А натуральные шапки в духе тех, что носили несколько десятилетий назад, облюбовали многие. Такую прихватила с собой в Сочи невестка Валерии Лиана Шульгина и носит ее в паре с утепленной курткой Moncler. Мария Кожевникова не отстает и зиму проводит активно — с детьми, ватрушками и снегоходами. Навстречу столичным морозам актриса выходит в полноценной горнолыжной экипировке, теплом джемпере и пушистой ушанке.

Лиана Шульгина с дочерью Селин

Instagram @lianashulginaa

Мария Кожевникова

Instagram @mkozhevnikova

Альтернатива № 1: меховые панамы

Вернуть советский тренд в свою модную практику рискнет не каждая, зато мех в разных вариациях все же пополнил набор актуальных аксессуаров этой зимы. Больше всего модницам со всего мира полюбились панамы из экомеха, и носят они их и в пир, и в мир. Джиджи Хадид щеголяла в такой по Парижу, прячась от назойливых папарацци. Модель дополнила ею расслабленный аутфит с объемной курткой-рубашкой, нарочито небрежно порванными брюками и кроссовками.

А Рианна решила не ждать осени и стала носить модный головной убор летом — с футболкой, солнцезащитными очками и массивными украшениями как у рэперов в 2000-х.

Джиджи Хадид

Eastnews

Рианна

Instagram @badgalriri

Альтернатива № 2: наушники

Белла Хадид отправилась на шопинг в образе, который одни сочтут странным, а другие позаимствуют. Моментально цепляет взгляд еще одна вариация на тему головного убора из меха — объемные наушники цвета электрик. Забавно, что аксессуар чем-то напоминает Коржика из «Улицы Сезам».

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Eastnews

Ранее мы обсуждали самые модные аксессуары этой зимы, которые пригодятся вам и в городе, и на горнолыжном курорте, и на прогулках холодной весной. Где купить трендовый капор, дутый шарф и шапку, которую не захочется снимать, ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / kino-teatr.ru / Instagram

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