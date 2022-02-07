Меховые шапки из СССР снова в тренде: как их носят знаменитости
После выхода фильма шапка «как у Нади» стала объектом желания советских дам, а найти аксессуар из пышного лисьего меха приравнивалось к успеху на модной охоте. Рассказываем, какие модели сейчас занимают места в гардеробах знаменитостей!
Фото: kino-teatr.ru
Меховые шапки в духе СССР
Вопреки всем стараниям активистов, мех все еще с нами. А натуральные шапки в духе тех, что носили несколько десятилетий назад, облюбовали многие. Такую прихватила с собой в Сочи невестка Валерии Лиана Шульгина и носит ее в паре с утепленной курткой Moncler. Мария Кожевникова не отстает и зиму проводит активно — с детьми, ватрушками и снегоходами. Навстречу столичным морозам актриса выходит в полноценной горнолыжной экипировке, теплом джемпере и пушистой ушанке.
Instagram @lianashulginaa
Instagram @mkozhevnikova
Альтернатива № 1: меховые панамы
Вернуть советский тренд в свою модную практику рискнет не каждая, зато мех в разных вариациях все же пополнил набор актуальных аксессуаров этой зимы. Больше всего модницам со всего мира полюбились панамы из экомеха, и носят они их и в пир, и в мир. Джиджи Хадид щеголяла в такой по Парижу, прячась от назойливых папарацци. Модель дополнила ею расслабленный аутфит с объемной курткой-рубашкой, нарочито небрежно порванными брюками и кроссовками.
А Рианна решила не ждать осени и стала носить модный головной убор летом — с футболкой, солнцезащитными очками и массивными украшениями как у рэперов в 2000-х.
Eastnews
Instagram @badgalriri
Альтернатива № 2: наушники
Белла Хадид отправилась на шопинг в образе, который одни сочтут странным, а другие позаимствуют. Моментально цепляет взгляд еще одна вариация на тему головного убора из меха — объемные наушники цвета электрик. Забавно, что аксессуар чем-то напоминает Коржика из «Улицы Сезам».
Фото: Eastnews
Ранее мы обсуждали самые модные аксессуары этой зимы, которые пригодятся вам и в городе, и на горнолыжном курорте, и на прогулках холодной весной. Где купить трендовый капор, дутый шарф и шапку, которую не захочется снимать, ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / kino-teatr.ru / Instagram