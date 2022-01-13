1 мин.
Мария Кожевникова и невестка Валерии в меховых шапках в духе СССР: голосуйте, кто ярче
13 января Лиана Шульгина отметила свое 24-летие, и в честь праздника вместе с семьей отправилась в Сочи. В ход уже пошли лучшие лыжные аутфиты во главе с костюмом от Moncler и гиперобъемной меховой ушанкой — забавный, но весьма эффектный флэшбек из Советского Союза, который в этом сезоне решили вспомнить селебрити и главные модницы Инстаграма. Теплый аксессуар примерила и Мария Кожевникова — голосуйте, кому он больше к лицу!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Instagram @lianashulginaa
По всей видимости, увлечение пушистыми шапками вернулось после взрывной премьеры фильма «Дом Gucci», в котором Леди Гага, исполнившая роль Патриции Реджани, дефилировала в роскошных мехах. Поэтому теперь такой аксессуар — не приманка для моли, а залог выигрышного образа для вечеринок apres-ski. В этом сезоне составить конкуренцию он готов даже остромодным капорам, которые буквально захватили сердца фэшиониста.
Фото: Instagram @mkozhevnikova
Ранее мы обсуждали, как одеться зимой, чтобы не выглядеть комично и бесформенно. Три модных приема, которые позволят не разделять стиль и комфорт в морозную погоду ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @mkozhevnikova / @lianashulginaa