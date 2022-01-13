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Мария Кожевникова и невестка Валерии в меховых шапках в духе СССР: голосуйте, кто ярче

13 января Лиана Шульгина отметила свое 24-летие, и в честь праздника вместе с семьей отправилась в Сочи. В ход уже пошли лучшие лыжные аутфиты во главе с костюмом от Moncler и гиперобъемной меховой ушанкой — забавный, но весьма эффектный флэшбек из Советского Союза, который в этом сезоне решили вспомнить селебрити и главные модницы Инстаграма. Теплый аксессуар примерила и Мария Кожевникова — голосуйте, кому он больше к лицу!