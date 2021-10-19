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Фрик-шоу: носите пирсинг-обманку, как Анджелина Джоли, Рианна и другие

Когда молчание — и правда золото.
В Лос-Анджелесе прошла премьера фантастического фильма «Вечные», в котором Анджелина Джоли исполнила одну из главных ролей. На светском мероприятии актриса появилась в компании своих пятерых детей и в сногсшибательном образе. Звезда перевоплотилась в космическую красотку и примерила эффектное платье цвета песчаных дюн. А дополнила его сетом акцентных украшений, среди которых было и то, что заслуживает отдельного внимания.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анджелина Джоли

Фото: Eastnews

Актриса, которую в последнее время мы привыкли видеть в чинных классических нарядах, добавила бунтарский флер в свой образ. Джоли дополнила look эффектным золотым каффом, который протянулся от нижней губы к подбородку. Впрочем, губные украшения — тренд не новый. Его возвращение из 2000-х предвещал креативный директор Balmain Оливье Рустен еще в 2017-м, когда выпускал на подиум Джиджи Хадид с золотым аксессуаром вместо помады.

Среди поклонниц тенденции — Рианна и Бейонсе, которые не останавливаются на пирсинге-обманке и добавляют грилзы (украшения для зубов). На последние не скупится и Ким Кардашьян, которая недавно пополнила свою коллекцию опаловыми накладками на зубы за 1,5 миллиона долларов.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly)

Меган Фокс и Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly)

Фото: Instagram @meganfox

Губные (и зубные) украшения — доказательство того, что молчание — все-таки золото. Установки придерживается и бойфренд Меган Фокс Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly). Музыкант не нагружает свои образы золотом и не общается с прессой — лишь демонстрирует выкрашенный черной краской язык. Кстати, макияж языка — один из трендов с красной дорожки, пускай и самых спорных.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / Instagram