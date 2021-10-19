Фрик-шоу: носите пирсинг-обманку, как Анджелина Джоли, Рианна и другие

Фрик-шоу: носите пирсинг-обманку, как Анджелина Джоли, Рианна и другиеКогда молчание — и правда золото.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Актриса, которую в последнее время мы привыкли видеть в чинных классических нарядах, добавила бунтарский флер в свой образ. Джоли дополнила look эффектным золотым каффом, который протянулся от нижней губы к подбородку. Впрочем, губные украшения — тренд не новый. Его возвращение из 2000-х предвещал креативный директор Balmain Оливье Рустен еще в 2017-м, когда выпускал на подиум Джиджи Хадид с золотым аксессуаром вместо помады.
Среди поклонниц тенденции — Рианна и Бейонсе, которые не останавливаются на пирсинге-обманке и добавляют грилзы (украшения для зубов). На последние не скупится и Ким Кардашьян, которая недавно пополнила свою коллекцию опаловыми накладками на зубы за 1,5 миллиона долларов.
Фото: Instagram @meganfox
Губные (и зубные) украшения — доказательство того, что молчание — все-таки золото. Установки придерживается и бойфренд Меган Фокс Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly). Музыкант не нагружает свои образы золотом и не общается с прессой — лишь демонстрирует выкрашенный черной краской язык. Кстати, макияж языка — один из трендов с красной дорожки, пускай и самых спорных.
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / Instagram