Фрик-шоу: носите пирсинг-обманку, как Анджелина Джоли, Рианна и другие

Актриса, которую в последнее время мы привыкли видеть в чинных классических нарядах, добавила бунтарский флер в свой образ. Джоли дополнила look эффектным золотым каффом, который протянулся от нижней губы к подбородку. Впрочем, губные украшения — тренд не новый. Его возвращение из 2000-х предвещал креативный директор Balmain Оливье Рустен еще в 2017-м, когда выпускал на подиум Джиджи Хадид с золотым аксессуаром вместо помады.

Среди поклонниц тенденции — Рианна и Бейонсе, которые не останавливаются на пирсинге-обманке и добавляют грилзы (украшения для зубов). На последние не скупится и Ким Кардашьян, которая недавно пополнила свою коллекцию опаловыми накладками на зубы за 1,5 миллиона долларов.