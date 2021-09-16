Анджелина Джоли примерила образ первой леди для визита в Белый дом

В стиле Анджелины Джоли редко случаются кардинальные перемены: актриса балансирует между черным и белым, часто делает выбор в пользу классики и минимализма. На этот раз звезда замиксовала юбку-карандаш цвета молока, которая поставила акцент на стройной фигуре, с базовым черным топом без единого намека не декольте. Дополнили образ туфли-лодочки и вместительная сумка-тоут Christian Dior, с которой Джоли в последнее время расстается крайне редко.

Кстати, о первых леди. Не так давно небольшой конфуз случился с Брижит Макрон. Супруга главы Франции вышла на встречу с президентом Чили в замшевых лодочках с грязными мысами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.