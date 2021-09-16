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Анджелина Джоли примерила образ первой леди для визита в Белый дом
После тяжелого и длительного процесса развода с Брэдом Питтом и обвинений актера в жестокости Анджелина Джоли вплотную занялась важными делами. Напомним, что актриса является послом доброй воли ООН и активно борется за права женщин в Америке и в мире. Звезда совершила визит в Белый дом, где обсудила острые проблемы, касающиеся здоровья семей. Для встречи с высокопоставленными чиновниками выбрала лаконичный, но при этом элегантный образ в духе первых леди.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Eastnews
В стиле Анджелины Джоли редко случаются кардинальные перемены: актриса балансирует между черным и белым, часто делает выбор в пользу классики и минимализма. На этот раз звезда замиксовала юбку-карандаш цвета молока, которая поставила акцент на стройной фигуре, с базовым черным топом без единого намека не декольте. Дополнили образ туфли-лодочки и вместительная сумка-тоут Christian Dior, с которой Джоли в последнее время расстается крайне редко.
Кстати, о первых леди. Не так давно небольшой конфуз случился с Брижит Макрон. Супруга главы Франции вышла на встречу с президентом Чили в замшевых лодочках с грязными мысами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa
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