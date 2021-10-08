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Это любовь: помолвочные кольца Спирс, Хадсон и других новоиспеченных невест

2021-й выдался насыщенным: ограничения, связанные с коронавирусом, медленно, но уверенно отступают, светские мероприятия возвращаются в режим онлайн, а новостные сводки радуют свежими материалами о помолвках. Недавно невестой вновь стала Бритни Спирс, а вместе с ней о предстоящих свадьбах рассказали Кейт Хадсон, Диана Крюгер и другие знаменитости. Предлагаем рассмотреть в деталях самое интересное — кольца!
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Бритни Спирс и Сэм Асгари

Фото: Dpa

Бритни Спирс

В сентябре Бритни Спирс и Сэм Асгари объявили о помолвке после трех лет отношений. Этот путь был непростым: пара прошла через ограничения, связанные с опекунством отца певицы над ней, и даже через запрет выходить замуж и заводить детей. 27-летний спортсмен и актер сделал возлюбленной предложение, которое сопроводил кольцом с 4-каратным бриллиантом и гравировкой lioness (с англ. — львица) — так Асгари называет невесту. Создал кольцо известный нью-йоркский ювелир Роман Малаев. Стоимость украшения — 70 000 долларов (более 5 миллионов рублей).

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Фото: Dpa

Китти Спенсер

30-летняя племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж за 62-летнего бизнесмена Майкла Льюиса. Бракосочетание долго приходилось откладывать из-за ограничений по коронавирусу, однако свадьбу все же сыграли летом 2021-го. Миллиардер сделал предложение любимой в Южной Африке и надел на ее хрупкий безымянный пальчик платиновое кольцо Peter Norman Jewelers с увесистым бриллиантом в окружении рубинов.

Китти Спенсер

Китти Спенсер

Фото: Dpa

Кейт Хадсон

В сентябре бизнесмен Дэнни Фудзикава сделал предложение Кейт Хадсон. Пара вместе уже 5 лет, у них есть общая дочь. Закрепить предложение руки и сердца жених решил с помощью роскошного кольца из розового золота с гигантским розовым бриллиантом. Любопытно, но украшение очень похоже на то, что в 2011-м году актрисе дарил ее экс-бойфренд Мэттью Беллами, с которым она разорвала помолвку.

Кольцо Кейт Хадсон

Кольцо Кейт Хадсон

Фото: GettyImages

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон неоднократно получала помолвочные кольца, но уверенное «да» сказала лишь Картеру Реуму, который сделал предложение в ее 40-й юбилей. Отказать действительно трудно, когда речь идет о безразмерном бриллианте, который оценивают в 10–15 карат и круглую сумму от 1 до 2,5 миллиона долларов.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон

Фото: Globallook

Диана Крюгер

45-летняя актриса Диана Крюгер получила предложение, от которого трудно отказаться, в августа 2021 года, а кольцо показала лишь спустя время. Как и Кейт Хадсон, звезда рассекретила его на балу Met Gala. В прессе ее кольцо сравнили с настоящей бриллиантовой скалой стоимостью не менее 500 000 долларов.

Диана Крюгер

Диана Крюгер

Фото: Eastnews

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Фото: Instagram