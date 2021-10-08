Это любовь: помолвочные кольца Спирс, Хадсон и других новоиспеченных невест

Бритни Спирс

В сентябре Бритни Спирс и Сэм Асгари объявили о помолвке после трех лет отношений. Этот путь был непростым: пара прошла через ограничения, связанные с опекунством отца певицы над ней, и даже через запрет выходить замуж и заводить детей. 27-летний спортсмен и актер сделал возлюбленной предложение, которое сопроводил кольцом с 4-каратным бриллиантом и гравировкой lioness (с англ. — львица) — так Асгари называет невесту. Создал кольцо известный нью-йоркский ювелир Роман Малаев. Стоимость украшения — 70 000 долларов (более 5 миллионов рублей).