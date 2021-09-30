Снова свободна: отца Бритни Спирс отстранили от опекунства над дочерью

Когда Бритни до конца осознала, что произошло, она «буквально прыгала от радости», которую не испытывала в полной мере последние годы.

Финальную точку в судебных разбирательствах поставило убедительное обращение адвоката Бритни Спирс в суд с заявлением, что продолжительное участие Спирс-старшего в жизни дочери превратило ее жизнь в кошмар. После чего судья и вынесла свой вердикт, указав на то, что та «токсичная среда», в которой пребывает певица, требует немедленного прекращения опекунства Джейми Спирс над ней.