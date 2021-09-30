Снова свободна: отца Бритни Спирс отстранили от опекунства над дочерью
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Фото: Barcroft Media/Global Look Press
Судья Верховного суда Лос-Анжелеса признала, что такое решение будет наилучшим, и освободила 69-летнего Джейми Спирс от его функций. «Узнав о решении судьи, Бритни расплакалась. Долгое время она думала, что никогда не доживет до того дня, когда закончится властный контроль ее отца над каждым аспектом ее жизни, но в конце концов это произошло», — передает слова источника издание Page Six.
Когда Бритни до конца осознала, что произошло, она «буквально прыгала от радости», которую не испытывала в полной мере последние годы.
Финальную точку в судебных разбирательствах поставило убедительное обращение адвоката Бритни Спирс в суд с заявлением, что продолжительное участие Спирс-старшего в жизни дочери превратило ее жизнь в кошмар. После чего судья и вынесла свой вердикт, указав на то, что та «токсичная среда», в которой пребывает певица, требует немедленного прекращения опекунства Джейми Спирс над ней.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram