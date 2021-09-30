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Снова свободна: отца Бритни Спирс отстранили от опекунства над дочерью

После того как популярная певица услышала решение суда — она не смогла сдержать эмоций. Спустя 13 лет тотального контроля над частной жизнью артистки и ее финансами ее отца отстранили от опеки над 39-летней дочерью.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бритни Спирс снова свободна от опеки отца

Фото: Barcroft Media/Global Look Press

Судья Верховного суда Лос-Анжелеса признала, что такое решение будет наилучшим, и освободила 69-летнего Джейми Спирс от его функций. «Узнав о решении судьи, Бритни расплакалась. Долгое время она думала, что никогда не доживет до того дня, когда закончится властный контроль ее отца над каждым аспектом ее жизни, но в конце концов это произошло», — передает слова источника издание Page Six.

Когда Бритни до конца осознала, что произошло, она «буквально прыгала от радости», которую не испытывала в полной мере последние годы.

Финальную точку в судебных разбирательствах поставило убедительное обращение адвоката Бритни Спирс в суд с заявлением, что продолжительное участие Спирс-старшего в жизни дочери превратило ее жизнь в кошмар. После чего судья и вынесла свой вердикт, указав на то, что та «токсичная среда», в которой пребывает певица, требует немедленного прекращения опекунства Джейми Спирс над ней.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram