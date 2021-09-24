Кто вы: любовница, маг или бунтарь? Определяем ваш модный архетип с экспертом

«Любовник» — это эстет. Архетип чувственный, наполненный огромным количеством любви и чувством прекрасного. Умеет наслаждаться жизнью, искусством, окружающим его миром. Он во всем видит красоту, ориентируется на ощущения и эмоции.

Цветовая палитра эстета многогранна. Пастельные оттенки или яркие — «Любовник» выберет то, что идет именно ему. Характерные детали — женственные силуэты, подчеркивающие формы, открытые плечи, оголенная спина, разрезы, декольте и иные детали, привлекающие внимание к телу. Ткани струящиеся или полупрозрачные, приятные на ощупь. В стиле этот архетип будет придерживаться драмы и романтики. Образы могут быть мягкими и женственными или интригующими и дерзкими.

Бунтарь