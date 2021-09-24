Кто вы: любовница, маг или бунтарь? Определяем ваш модный архетип с экспертом
Диана Королева
Имиджмейкер
Определив свой ведущий архетип, вы сможете понять свой уникальный стиль. Внешним образом можно влиять на людей и вызывать у них определенные ассоциации. Любопытный факт: часто архетипы реальные не совпадают с внешними. Например, вы по сути своей «Правитель», но не вылезаете из внешнего образа «Заботливого». Хотите облачиться в бархат и золото, но приходится носить трикотаж. Когда внешнее не передает внутреннее, начинается дисбаланс. Появляется жажда кардинальных перемен (покрасить волосы, сделать каре, выкинуть все вещи из гардероба). Чтобы не совершать необдуманных поступков, рекомендуем попробовать познакомиться с собой поближе благодаря теории архетипов.
Существует 12 архетипов. Чаще всего в стиле мы их смешиваем, и это нормально. Ведущий архетип может быть один, а может их быть три и более. Попробуйте определить, какой архетип вам ближе: визуально и по описанию.
Правитель
Фото: Kinopoisk.ru / Instagram @verberalla
Люди, которые относятся к данному архетипу, привыкли все контролировать и структурировать. Им важно ощущать свою силу. Вспомните Миранду Пристли из «Дьявол носит Prada». Она — чистый «Правитель». Образ вызывает ассоциации с успехом, богатством и властью. Архетипу «Правителя» присущи глубокие насыщенные цвета, дорогие и качественные ткани, безупречный крой. Королевский синий, бордовый, черный, золотой, изумрудный. Одежда, как правило, однотонная, но возможен геральдический (или другой традиционный королевский) принт. Важно, чтобы вещи сидели безукоризненно.
Любовница
Фото: Globallook
«Любовник» — это эстет. Архетип чувственный, наполненный огромным количеством любви и чувством прекрасного. Умеет наслаждаться жизнью, искусством, окружающим его миром. Он во всем видит красоту, ориентируется на ощущения и эмоции.
Цветовая палитра эстета многогранна. Пастельные оттенки или яркие — «Любовник» выберет то, что идет именно ему. Характерные детали — женственные силуэты, подчеркивающие формы, открытые плечи, оголенная спина, разрезы, декольте и иные детали, привлекающие внимание к телу. Ткани струящиеся или полупрозрачные, приятные на ощупь. В стиле этот архетип будет придерживаться драмы и романтики. Образы могут быть мягкими и женственными или интригующими и дерзкими.
Бунтарь
Фото: Dpa / Globallook
Для «Бунтаря» не существует границ. Его девиз по жизни: «Правила существуют, чтобы их нарушать». Он может позволить себе не соблюсти положенный дресс-код и прийти на светское мероприятие с голым животом и в кожаных брюках. Кожа, цепи, кресты, тартан, темные цвета — в этом весь «Бунтарь». В стиле почти всегда есть отсылка к готике, драме.
Маг
Фото: Globallook
Жизнь «Мага» окутана волшебством и он транслирует это через образ. Он всегда оставляет после себя нотку таинственности, но при этом способен вдохновлять других людей на изменения.
Архетип «Мага» в стиле очень легко спутать с «Правителем». Главное отличие — в крое и пропорциях. В образе приветствуются асимметрия и многослойность, пропорции в силуэте сложно считываются. Может присутствовать магическая символика, а также такие детали, как шляпы, амулеты, накидки, сумки-кисеты. В образе «Мага» более чем уместен макияж с глиттером или стразами. Данному архетипу близки стили бохо и драма.
Герой (воин)
Фото: Eastnews
Он, как Робин Гуд: всегда готов пойти в атаку и защитить слабого. «Герои» — идеалисты, которые стремятся изменить мир и оставить след в истории. В образах много вертикальных и четких линий, акцент смещается на плечи. Оттенки в основном приглушенные: оливковый, серый, стальной, черный, но могут быть и контрастные (черный, красный).
Искатель
Фото: Instagram @hannahcrosskey / Instagram @lenaperminova
«Искатели» любят много путешествовать, быть независимыми и наслаждаться моментом. Этот архетип не любит работать на кого-то, поэтому чаще всего именно «Искатели» открывают свой маленький бизнес, уходят в частную практику и фриланс, даже если знают, что это не принесет стабильного дохода. Образы могут быть как расслабленными и удобными, так и дерзкими. В одежде можно встретить любые вариации натурального стиля: сафари, милитари, вестерн, рустик. Цвета близки к природным — хаки, коричневый, молочные оттенки белого, морская волна, а ткани натуральные: хлопок, лен, шелк, шерсть.
Славный малый
Фото: Instagram @lissyroddyy
Этот архетип общительный и дружелюбный, не любит выделяться из толпы — скорее, хочет походить на других и не привлекать излишнего внимания. В стиле «Славный малый» будет выбирать casual: джинсы и худи, футболки, комбинезоны, свободные рубашки. Аксессуары — повседневные и неяркие. В стиле можно наблюдать сочетание спортивных и деловых вещей.
Простодушный
Фото: Instagram @leoniehanne / Instagram @emilisindlev
Несмотря на то, что лингвистически этот архетип можно спутать со «Славным малым», ничего общего в стиле они между собой не имеют. «Простодушный» стремится к идеализации всего и всех, он искренний и наивный, как ребенок. Он умеет радоваться мелочам и всегда излучает позитив. В стиле это будет выражаться через романтику, а именно через подстиль наивный романтизм. Цвета-фавориты — пастельные, «конфетные»: мятный, розовый, лиловый, небесно-голубой.
Заботливый
Фото: Eastnews / Instagram @hey_irma
Архетип «Заботливый» говорит сам за себя. Ничто не радует его так, как опека над близкими людьми. «Заботливому» важно быть нужным. Ему нравится делать подарки, создавать приятную атмосферу и радовать других.
Образы всегда опрятны и аккуратны, цветовая гамма — «уютная» (бежевый, серый, коричневый). Допустима клетка, фактура твида и вязаные детали. «Заботливый» часто выбирает классику или стиль преппи.
Мудрец
Фото: Instagram @mariakragmann / Instagram @rosiehw
«Мудрец» склонен к постоянному самоанализу, его цель — докопаться до истины. Как правило, это в высшей степени интеллектуальные люди, спокойные, разумные. В стиле «Мудрец» придерживается минимализма во всем. Аксессуаров в образах, как правило, нет, а если есть, то лаконичные и незаметные. Цвета нейтральные, уместен офисный стиль.
Шут
Фото: Globallook / Instagram @blaireadiebee
Люди, которые относятся к этому архетипу, любят посмеяться — над собой и над другими. «Шута» страшит скука, недостаток событий и впечатлений. Цель — получать удовольствие от жизни. Все мы помним, что шутам при короле позволялось больше, чем другим: «Шуты правят королями». Это очень сильный архетип, он любит быть в центре внимания и выдерживает его. Для «Шута» не существует правил в одежде. В образах будут присутствовать яркие цвета, абсурдные детали, сложные украшения, акцентный макияж.
Творец
Фото: Globallook / Kinopoisk.ru
«Творец» — один из самых активных архетипов. Для него важно создавать, выражать себя. «Творцы» — это первопроходцы. Они любят создавать что-то новое. Среди дизайнеров, писателей, актеров их много. «Творцы» очень тонко воспринимают окружающий мир и не боятся выражать свои истинные эмоции. Они способны передать свои внутренние чувства за счет внешнего.
«Творца» легко спутать с «Шутом», так как оба архетипа свободно выражают себя за счет одежды, ярких цветов и принтов, необычных сочетаний. Но образы «Творца» будут более адаптированы под реальную жизнь. Чаще всего streetstyle-образы вдохновлены именно этим архетипом.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / Instagram / Kinopoisk.ru