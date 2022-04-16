Для помолвки, на каждый день и не только: где купить идеальные украшения

Для вечеринок

Для экспериментов отлично подойдут гребни из коллаборации бренда персонализированных украшений Bun Jewels с художником Григорием Масленниковым (Gregory Emvy). Любопытно, что изделия повторяют силуэты тропических растений, в частности, растений-хищников. Они олицетворяют изменения, которые произошли с женщинами в 21 веке: из «слабого пола» — в проактивных, успешных, сильных.

Определенно стоит заглянуть под стекло витрин Jemae — бреда, основанного ювелиром из Якутии Марией Ефимовой. Здесь — все самое интересное: от объемных перстней из горячей эмали до классических колец с увесистыми бриллиантами.