Для помолвки, на каждый день и не только: где купить идеальные украшения
На все случаи жизни
Акцентные украшения сделают даже самый простой образ выигрышным. Появились планы после рабочего дня в офисе? Наденьте классический жакет поверх кружевного бра или на голое тело, добавьте колье с броским топазом или пару серег-шандельеров. Собираетесь на вечеринку? Присмотритесь к необычным аксессуарами — массивным каффам или моносерьгам Avgvst, которые простираются от мочки уха до носа.
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Для вечеринок
Для экспериментов отлично подойдут гребни из коллаборации бренда персонализированных украшений Bun Jewels с художником Григорием Масленниковым (Gregory Emvy). Любопытно, что изделия повторяют силуэты тропических растений, в частности, растений-хищников. Они олицетворяют изменения, которые произошли с женщинами в 21 веке: из «слабого пола» — в проактивных, успешных, сильных.
Определенно стоит заглянуть под стекло витрин Jemae — бреда, основанного ювелиром из Якутии Марией Ефимовой. Здесь — все самое интересное: от объемных перстней из горячей эмали до классических колец с увесистыми бриллиантами.
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Классика для особых случаев
Клятвы в вечной любви и признания — это прекрасно, однако в сопровождении украшения с приличным весом в каратах сцена выглядит куда более эффектно. Для тех, кто уже готов, — помолвочные кольца с щедрыми дорожками из бриллиантов, а тем, кто еще сомневается — лаконичные, но нескромные по размеру камней пуссеты.
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Ранее мы обсуждали, где купить трендовую обувь и аксессуары на весну и лето. В преддверии теплого сезона мы нашли 23 стильные идеи от российских (и не только) брендов. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб