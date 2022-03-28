Где купить трендовую обувь и аксессуары: 23 идеи от российских брендов (и не только)

Другие аксессуары

Полезная наводка — основанный в Санкт-Петербурге бренд Cocoshnick Headdress, который специализируется на головных уборах. Наш фаворит из весенней коллекции — берет из натуральной кожи конфетно-розового цвета.

За платками из натурального шелка — в Radical Chic, которые, кстати, создают эксклюзивные принты и продают их в 30 стран мира. А за ультрамягким трикотажем самых сочных оттенков — к Mankova.