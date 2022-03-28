Где купить трендовую обувь и аксессуары: 23 идеи от российских брендов (и не только)
Сумки
Внимание к брендам Made in Russia сегодня повышенное, и кандидатов на сердца модниц много. Кстати, некоторые из них пока не меняли ценовую политику, а некоторые были доступными всегда. Сумки самых затейливых силуэтов ищите у Arny Praht (стоимость — от 3000 рублей), графичные формы для перфекционистов — у Fetiche, аксессуары из кожи кактуса — у 7.pieces, а новый пункт вишлиста — у Rubeus.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Обувь
Без пары не останемся: российские бренды позаботились и о дизайне, и о качестве. В нашей подборке сосредоточены самые разные: от всем известного Ekonika, который молниеносно улавливает тренды и воплощает их в смелых вариациях, до локального московского Lalu, обувь которого прошла тест-драйв капризной столичной погодой (проверено).
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Другие аксессуары
Полезная наводка — основанный в Санкт-Петербурге бренд Cocoshnick Headdress, который специализируется на головных уборах. Наш фаворит из весенней коллекции — берет из натуральной кожи конфетно-розового цвета.
За платками из натурального шелка — в Radical Chic, которые, кстати, создают эксклюзивные принты и продают их в 30 стран мира. А за ультрамягким трикотажем самых сочных оттенков — к Mankova.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Непростые реалии апгрейднули содержимое наших сумок и карманов. Еще месяц назад, выходя по магазинам или на бранч с подругами, можно было взять с собой только смартфон, то теперь без картхолдеров и кошельков никуда. Классные варианты мы присмотрели у российского ama.brand, который предлагает сэкономить и обзавестись набором из держателя для банковских карт и чехлом для паспорта. Arny Praht создали стильные сумки для телефонов с отделениями для важных мелочей, а у Fetiche можно найти забавные чехлы для наушников.
Фото: архивы пресс-служб