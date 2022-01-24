Бюджетная роскошь: где купить украшения как у Кейт Миддлтон и других монарших особ

Помолвочное кольцо Кейт Миддлтон

Согласно исследованию компании Natural Diamond, помолвочное кольцо Кейт Миддлтон признано самым красивым и обсуждаемым ювелирным украшением в мире. Такая оценка вполне оправданна: кольцо из белого золота с увесистым сапфиром в окружении 14 бриллиантов и правда выглядит роскошно. А главное — изделие рекламирует само себя уже более 40 лет. В 80-х оно скрепило союз принца Чарльза и Дианы Спенсер (которому не суждено было сохранить прочность), а в 2010-м стало символом любви принца Уильяма и Кэтрин.

Головокружительный сапфир леди Ди, унаследованный Кейт Миддлтон, стал одним из самых цитируемых в модном мире. Поэтому не так уж трудно найти украшение, напоминающее то самое кольцо на безымянном пальце герцогини.