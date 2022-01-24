Бюджетная роскошь: где купить украшения как у Кейт Миддлтон и других монарших особ
Жемчужный чокер леди Ди
Целую коллекцию украшений собрала принцесса Диана — после ее смерти ювелирные трофеи разобрали невестки. Драгоценности леди Ди почитала и особенно любила сеты с сапфирами неимоверных размеров и жемчуг. Жемчужных чокеров, нитей, серег было много. А запомнилось многим легендарное колье с огромным сапфиром овальной формы — подарок мужа. Им принцесса дополнила «платье мести», которым перечеркнула брак с Чарльзом.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
Помолвочное кольцо Кейт Миддлтон
Согласно исследованию компании Natural Diamond, помолвочное кольцо Кейт Миддлтон признано самым красивым и обсуждаемым ювелирным украшением в мире. Такая оценка вполне оправданна: кольцо из белого золота с увесистым сапфиром в окружении 14 бриллиантов и правда выглядит роскошно. А главное — изделие рекламирует само себя уже более 40 лет. В 80-х оно скрепило союз принца Чарльза и Дианы Спенсер (которому не суждено было сохранить прочность), а в 2010-м стало символом любви принца Уильяма и Кэтрин.
Головокружительный сапфир леди Ди, унаследованный Кейт Миддлтон, стал одним из самых цитируемых в модном мире. Поэтому не так уж трудно найти украшение, напоминающее то самое кольцо на безымянном пальце герцогини.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
Серьги-бабочки Меган Маркл
Помолвочное кольцо Меган Маркл тоже когда-то наделало шума. В 2017 принц Гарри сделал предложение голливудской актрисе, закрепив слова кольцом из желтого золота с тремя бриллиантами. Центральный (и самый большой) Гарри привез из Ботсваны, а два по бокам принадлежали его матери, принцессе Диане. Не так давно стало известно, что украшение было обновлено: его основание стало тоньше (возможно, причина — в беременности герцогини).
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
Но Меган приглянулись не только бриллианты свекрови: в ход активно шли культовые серьги-бабочки, усыпанные бриллиантами. Мы подобрали две пары бабочек поскромнее, зато они отлично впишутся в образы на каждый день. Даже герцогини стараются не носить бриллианты щедрого размера до 18 часов — согласно протоколу, по голове за это не погладят.
Браслет-гвоздь принцессы Беатрис
Фото: Globallook / архивы пресс-служб
Принцесса Беатрис полюбила легендарный браслет-гвоздь Cartier из коллекции Juste un Clou. Это изделие, пожалуй, тоже можно назвать одним из самых цитируемых (и подделываемых). Мы же предлагаем присмотреться к вариациям на тему: самобытному гвоздю и стальному браслету-каффу с забавными малахитовыми мишками.
Ранее мы обсуждали самые яркие свадебные образы звезд. Спойлер: кто-то выходил замуж в костюме из масс-маркета, кто-то — в платье из битого стекла, а Пэрис Хилтон для своего праздника подобрала целый арсенал из шести нарядов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / архивы пресс-служб