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Бюджетная роскошь: где купить украшения как у Кейт Миддлтон и других монарших особ

Королевская коллекция драгоценностей — настоящий фонд ценных металлов и камней. Несмотря на это, представительницы большой королевской семьи во главе с Кейт Миддлтон не стесняются носить бижутерию и бюджетные аксессуары. Герцогиня Кембриджская, например, даже появлялась в серьгах за 7 фунтов (около 725 рублей) — это был успех. Рассказываем, где найти недорогие аналоги любимых изделий монарших особ!
Бюджетная роскошь: где купить украшения как у Кейт Миддлтон и других монарших особ

Жемчужный чокер леди Ди

Целую коллекцию украшений собрала принцесса Диана — после ее смерти ювелирные трофеи разобрали невестки. Драгоценности леди Ди почитала и особенно любила сеты с сапфирами неимоверных размеров и жемчуг. Жемчужных чокеров, нитей, серег было много. А запомнилось многим легендарное колье с огромным сапфиром овальной формы — подарок мужа. Им принцесса дополнила «платье мести», которым перечеркнула брак с Чарльзом.

1. Колье со искусственным жемчугом и кристаллами Ellen Conde (poiosndrop.ru), 12 500 руб. 2. Колье-чокер из жемчуга с кристаллами Kenneth Jay Lane, 13 152 руб.
  1. Колье со искусственным жемчугом и кристаллами Ellen Conde (poiosndrop.ru), 12 500 руб. 2. Колье-чокер из жемчуга с кристаллами Kenneth Jay Lane, 13 152 руб.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб

Помолвочное кольцо Кейт Миддлтон

Согласно исследованию компании Natural Diamond, помолвочное кольцо Кейт Миддлтон признано самым красивым и обсуждаемым ювелирным украшением в мире. Такая оценка вполне оправданна: кольцо из белого золота с увесистым сапфиром в окружении 14 бриллиантов и правда выглядит роскошно. А главное — изделие рекламирует само себя уже более 40 лет. В 80-х оно скрепило союз принца Чарльза и Дианы Спенсер (которому не суждено было сохранить прочность), а в 2010-м стало символом любви принца Уильяма и Кэтрин.

Головокружительный сапфир леди Ди, унаследованный Кейт Миддлтон, стал одним из самых цитируемых в модном мире. Поэтому не так уж трудно найти украшение, напоминающее то самое кольцо на безымянном пальце герцогини.

1. Серебряное кольцо с сапфиром и фианитами «Ювелирочка», 12 300 руб. 2. Кольцо из красного золота 585 пробы с сапфиром Adamas, 21 599 руб.
  1. Серебряное кольцо с сапфиром и фианитами «Ювелирочка», 12 300 руб. 2. Кольцо из красного золота 585 пробы с сапфиром Adamas, 21 599 руб.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб

Серьги-бабочки Меган Маркл

Помолвочное кольцо Меган Маркл тоже когда-то наделало шума. В 2017 принц Гарри сделал предложение голливудской актрисе, закрепив слова кольцом из желтого золота с тремя бриллиантами. Центральный (и самый большой) Гарри привез из Ботсваны, а два по бокам принадлежали его матери, принцессе Диане. Не так давно стало известно, что украшение было обновлено: его основание стало тоньше (возможно, причина — в беременности герцогини).

1. Позолоченные серьги Natia x Lako (poisondrop.ru), 7110 руб. 2. Серьги из красного золота 585 пробы Adamas, 5187 руб.
  1. Позолоченные серьги Natia x Lako (poisondrop.ru), 7110 руб. 2. Серьги из красного золота 585 пробы Adamas, 5187 руб.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб

Но Меган приглянулись не только бриллианты свекрови: в ход активно шли культовые серьги-бабочки, усыпанные бриллиантами. Мы подобрали две пары бабочек поскромнее, зато они отлично впишутся в образы на каждый день. Даже герцогини стараются не носить бриллианты щедрого размера до 18 часов — согласно протоколу, по голове за это не погладят.

Браслет-гвоздь принцессы Беатрис

1. Браслет UnoDe50, 10 290 руб. 2. Браслет из стали с золотистым ионным напылением и малахитом Tous, 15 500 руб.
  1. Браслет UnoDe50, 10 290 руб. 2. Браслет из стали с золотистым ионным напылением и малахитом Tous, 15 500 руб.

Фото: Globallook / архивы пресс-служб

Принцесса Беатрис полюбила легендарный браслет-гвоздь Cartier из коллекции Juste un Clou. Это изделие, пожалуй, тоже можно назвать одним из самых цитируемых (и подделываемых). Мы же предлагаем присмотреться к вариациям на тему: самобытному гвоздю и стальному браслету-каффу с забавными малахитовыми мишками.

Ранее мы обсуждали самые яркие свадебные образы звезд. Спойлер: кто-то выходил замуж в костюме из масс-маркета, кто-то — в платье из битого стекла, а Пэрис Хилтон для своего праздника подобрала целый арсенал из шести нарядов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / архивы пресс-служб

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