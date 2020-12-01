Помолвочное кольцо Кейт Миддлтон с сапфиром признали самым красивым в мире

Второе место с минимальным отставанием заняло помолвочное кольцо вечной соперницы Миддлтон, герцогини Сассекской. Украшение с тремя крупными бриллиантами, изготовленное по дизайну принца Гарри и впоследствии переделанное самой Меган Маркл, набрало 18% голосов. Самый крупный из камней в кольце Гарри привез из Ботсваны, а два других также принадлежали покойной принцессе Диане. Замыкает топ-3 самых популярных колец на помолвку украшение, которое Майли Сайрус носила во время недолгого брака с актером Лиамом Хемсвортом. На четвертом месте — ювелирный аксессуар, подаренный Джастином Бибером молодой супруге Хейли, а на почетном пятом — Бейонсе и ее драгоценность с квадратным бриллиантом изумрудной огранки.

Также исследование показало, что большинство из опрошенных предпочитают прозрачные белые, а не цветные бриллианты, за них проголосовало больше двух третей людей. Синий цвет занимает второе место в качестве самого популярного оттенка камней для помолвочных и обручальных колец, на третьей позиции — розовые бриллианты, которые, впрочем, чрезвычайно редки и очень дороги.

Фото: globallook

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