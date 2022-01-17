Сегодня в 08:00 2 мин.

От дешевого костюма до платья из стекла: самые яркие свадебные образы звезд

Замужества от Пэрис Хилтон ждали долго: наследница то и дело принимала увесистые бриллианты и примеряла их на безымянный палец, но до свадьбы дело ни разу не доходило. И вот наконец появился он — бизнесмен Картер Реум, которому Пэрис доверила руку и сердце. Любопытно, что на торжестве светская львица установила рекорд по числу нарядов — их было шесть. Рассказываем о самых ярких выходах новоиспеченной миссис Реум и других знаменитостей!