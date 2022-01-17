От дешевого костюма до платья из стекла: самые яркие свадебные образы звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Пэрис Хилтон
Признаваться в любви и давать клятвы Пэрис вышла в роскошном пышном платье Oscar de la Renta, созданном креативной командой бренда по ее заказу. Но настоящей «перчинкой» трехдневной свадьбы стал выход в розовой пачке Аlice + Оlivia, конфетных ботильонах и очках-«сердечках». Фамилия и статус могут меняться, но икона нулевых Пэрис Хилтон — никогда.
Фото: Eastnews
Айви Гетти
Ноябрь был щедр на масштабные свадьбы. Правнучка нефтяного магната Джона Пола Гетти вышла замуж за фотографа Тобиаса Александра Энгеля, с которым познакомилась в Париже на Неделе моды. По количеству нарядов наследница проиграла Пэрис Хилтон, но по части роскоши — нет. Один из главных — платье из кутюрной коллекции Maison Margiela, созданное Джоном Гальяно из десятков зеркальных осколков.
Наталья Давыдова
Наталья Давыдова и Иван Стрешинский в браке давно, однако свадьбу недавно решили переиграть. В честь юбилея бракосочетания пара закатила вечеринку в стиле девяностых — с коврами на стенах, китчевыми нарядами и конкурсами. Провели церемонию Марина Федункив и Вадим Галыгин, на сцене выступали Валерий Леонтьев и группа «Руки Вверх!». Невеста отплясывала под культовые хиты в винтажном платье, в фате поверх начеса и чулками напоказ.
Фото: Instagram @tetyamotya
Китти Спенсер
Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер успела сходить под венец в 2021-м. Мужу, бизнесмену Майклу Льюису, 63 года — и он на 5 лет старше тестя. Свадьбу с размахом сыграли в Риме. Для торжества Китти выбрала роскошное платье Dolce & Gabbana из многочисленных слоев фатина и с головокружительным шлейфом.
Хейли Бибер
В конце ноября мир потрясла новость о смерти Вирджила Абло: дизайнер, креативный директор мужской линейки Louis Vuitton и основатель бренда Off-White ушел из жизни в 41 год. Скорбели о потере все, а модель Хейли Бибер вспомнила свое свадебное платье с фатой, на которой Абло разместил клятву Till death do us part («Пока смерть не разлучит нас» — прим. ред.).
Фото: Globallook
Эмили Ратаковски
В феврале 2018-го Эмили Ратаковски вышла замуж за актера Себастьяна МакКларда. Модель осталась в своем репертуаре и решила не тратить время на поиск многослойного «зефирного» платья, о котором мечтают все невесты. Эмили выходила замуж в горчичном брючном костюме из масс-маркета, который стоил около 10 000 рублей. Вместо фаты — шляпка с черной вуалью.
Ранее мы обсуждали самые красивые звездные пары, которые выбирают похожий стиль в одежде, а иногда, не сговариваясь, демонстрируют family-образы. Яркие выходы Дональда и Мелании Трамп, Эммануэля и Брижит Макрон, Дэвида и Виктории Бекхэм ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram