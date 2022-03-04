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Багеты, ведра и не только: какие сумки мы будем носить этой весной

На календаре март, но декорации из сугробов-гигантов еще не сменились. Присмотреться к тенденциям все же стоит, как минимум чтобы поднять настроение, да и теплый сезон не за горами. Одно можем сказать наверняка: аксессуары на этот раз стали намного практичнее. Микросумки заменили вполне себе вместительные багеты, а ведра и цилиндры потеснили даже самые классические формы. Рассказываем, что к чему!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Chanel

Фото: Vogue.com

Багеты из 2000-х

Освежите в памяти хронику образов юной мисс Хилтон — в ней много референсов для классных образов. Багеты на коротких плечевых ремнях — абсолютный хит, вернувшийся из 2000-х. Об их актуальности в один голос заявили Bottega Veneta, Louis Vuitton и Blumarine. Последние, кстати, посвятили эстетике нулевых целую коллекцию.

Blumarine

Vogue.com

Bottega Veneta

Vogue.com

Ведра и цилиндры

Небольшая сумка может быть вместительной, главное — правильная форма. Потенциал цилиндров и ведер советуем начинать исследовать прямо сейчас, ведь в этом сезоне они приобретут статус остромодных. Страсти по наносумкам, в которых можно было спрятать лишь помаду и наушники (а зачастую и что-то одно), слегка поутихли, чему мы отчасти и рады. Теперь в сумке найдется место и целому арсеналу косметики, и снекам, и смартфону, который мы привыкли носить в руке.

Chloé

Vogue.com

Hermès

Vogue.com

Плетеные

Плетеные аксессуары не покидают топ модных трендов и даже, наоборот, наращивают популярность. Дизайнеры предлагают носить их везде и всюду: на пляж, в офис и на вечеринки. Вариаций на тему много, включая и те, что максимально адаптированы под ритм города. Так, например, у Chloé нам приглянулись гигантские авоськи, напоминающие рыболовные сети-ловушки, а у Givenchy — плетеные сумки с деталями из кожи и металла, которые уверенно впишутся в деловой дресс-код.

Chloé

Vogue.com

Givenchy

Vogue.com

Броские оттенки

Ставка на цвет всегда выигрышна: яркий аксессуар моментально изменит настроение даже самого простого образа. Разбавляйте монохромные аутфиты сумками сочных оттенков — конфетно-розовыми как у Christian Dior и Chanel, травянисто-зелеными как у Bottega Veneta, солнечно-желтыми (смотрите показ Max Mara).

Bottega Veneta

Vogue.com

Christian Dior

Vogue.com

В тон образа

Еще один прием, который стоит взять на заметку, — сумка в тон образа. Самое простое — аксессуар, вторящий цвету образа, а миссия посложнее — когда сумка полностью повторяет фактуру и принт пальто, платья или жакета. Такой трюк применили Fendi, Max Mara и Alexander McQueen.

Fendi

Vogue.com

Alexander McQueen

Vogue.com

Ранее мы разбирали главные тренды сезона весна-лето — 2022. Нулевые празднуют свое триумфальное возвращение, поэтому белье стоит носить напоказ, а если и покупать очередные джинсы, то только ультранизкой посадки. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Vogue.com

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