Багеты, ведра и не только: какие сумки мы будем носить этой весной
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Багеты из 2000-х
Освежите в памяти хронику образов юной мисс Хилтон — в ней много референсов для классных образов. Багеты на коротких плечевых ремнях — абсолютный хит, вернувшийся из 2000-х. Об их актуальности в один голос заявили Bottega Veneta, Louis Vuitton и Blumarine. Последние, кстати, посвятили эстетике нулевых целую коллекцию.
Vogue.com
Vogue.com
Ведра и цилиндры
Небольшая сумка может быть вместительной, главное — правильная форма. Потенциал цилиндров и ведер советуем начинать исследовать прямо сейчас, ведь в этом сезоне они приобретут статус остромодных. Страсти по наносумкам, в которых можно было спрятать лишь помаду и наушники (а зачастую и что-то одно), слегка поутихли, чему мы отчасти и рады. Теперь в сумке найдется место и целому арсеналу косметики, и снекам, и смартфону, который мы привыкли носить в руке.
Vogue.com
Vogue.com
Плетеные
Плетеные аксессуары не покидают топ модных трендов и даже, наоборот, наращивают популярность. Дизайнеры предлагают носить их везде и всюду: на пляж, в офис и на вечеринки. Вариаций на тему много, включая и те, что максимально адаптированы под ритм города. Так, например, у Chloé нам приглянулись гигантские авоськи, напоминающие рыболовные сети-ловушки, а у Givenchy — плетеные сумки с деталями из кожи и металла, которые уверенно впишутся в деловой дресс-код.
Vogue.com
Vogue.com
Броские оттенки
Ставка на цвет всегда выигрышна: яркий аксессуар моментально изменит настроение даже самого простого образа. Разбавляйте монохромные аутфиты сумками сочных оттенков — конфетно-розовыми как у Christian Dior и Chanel, травянисто-зелеными как у Bottega Veneta, солнечно-желтыми (смотрите показ Max Mara).
Vogue.com
Vogue.com
В тон образа
Еще один прием, который стоит взять на заметку, — сумка в тон образа. Самое простое — аксессуар, вторящий цвету образа, а миссия посложнее — когда сумка полностью повторяет фактуру и принт пальто, платья или жакета. Такой трюк применили Fendi, Max Mara и Alexander McQueen.
Vogue.com
Vogue.com
Ранее мы разбирали главные тренды сезона весна-лето — 2022. Нулевые празднуют свое триумфальное возвращение, поэтому белье стоит носить напоказ, а если и покупать очередные джинсы, то только ультранизкой посадки. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Vogue.com