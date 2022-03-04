Багеты, ведра и не только: какие сумки мы будем носить этой весной

Ведра и цилиндры

Небольшая сумка может быть вместительной, главное — правильная форма. Потенциал цилиндров и ведер советуем начинать исследовать прямо сейчас, ведь в этом сезоне они приобретут статус остромодных. Страсти по наносумкам, в которых можно было спрятать лишь помаду и наушники (а зачастую и что-то одно), слегка поутихли, чему мы отчасти и рады. Теперь в сумке найдется место и целому арсеналу косметики, и снекам, и смартфону, который мы привыкли носить в руке.