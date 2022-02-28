Что мы будем носить грядущей весной: топ-7 главных трендов сезона
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Короткий верх + ультранизкая посадка
Первое и главное — возвращение культового силуэта 2000-х: экстремально короткий верх и не менее «опасный» низ. Самые модные девушки уже добавили дополнительные тренировки в свой график: внимание к прессу в весенне-летнем сезоне будет повышенным. Крошечные юбки, кроп-рубашки и джемперы Miu Miu буквально монополизировали топы трендов и даже стали героями мемов (и вы точно видели эти комплекты на страницах глянца и в Instagram).
Vogue.com
Vogue.com
Шик из нулевых
Судя по хроникам с Недель моды, нулевые снова монополизировали моду. Эстетике эпохи гламура посвящена коллекция Blumarine, в которой концентрация розового достигла предела. К атласным костюмам, сумкам-багетам и очкам без оправ так и хочется добавить крошечного чихуахуа в костюме с монограммами Louis Vuitton и телефон-раскладушку.
Перед 2000-ми не устояла даже Виржини Виар и добавила к твидовой классике Chanel кроп-топы с мерцающими надписями, чокеры и виднеющееся из-под одежды нижнее белье.
Vogue.com
Vogue.com
Белье напоказ
Кстати, о белье. Его дизайнеры рекомендуют носить исключительно напоказ. Так что смело доставайте комплекты, припрятанные «для особого случая» — он настал. Трусы-слипы и боксеры, выглядывающие из-за пояса джинсов, — абсолютный тренд. К ним присоединились и бра-«шторки», которые сделают инвестицию в классный купальник самой выгодной. Еще бы! Носить бикини теперь можно круглый год — с бланковыми рубашками, джинсовками и классическими костюмами как на показах Fendi и David Koma.
Vogue.com
Vogue.com
Чулки и гольфы
Все тайное становится явным, поэтому чулки тоже можно не прятать под слоями одежды. Из статуса секретной будуарной детали, придающей уверенности, они переходят в формат главных акцентов образа. Предпосылки к этому уже были в прошлых сезонах, но в этом вариации на тему стали смелее. Присмотритесь к предложению David Koma — плотным чулкам с перьями в самых жизнерадостных оттенках.
А если вы не готовы к таким экспериментам, обратитесь к школьным временам, когда приходилось вечно подтягивать не поддающиеся правилам симметрии гольфы и гетры. Теперь они получили звание остромодных.
Vogue.com
Vogue.com
Перья
О перьях мы периодически вспоминаем под Новый год, но дизайнеры предложили сделать праздник перманентным явлением. Много перьев было в коллекции Christian Cowan, где они дополняли крошечные юбки и венчали головные уборы-коконы. У Fendi мы встретили вариант для смелых — объемную многоцветную шубу, которая эффектно смотрится в паре с атласными палаццо и босоножками.
Vogue.com
Vogue.com
Корсеты
Тема белья раскрыта на все сто. Корсеты из кружева и сетки также не стоит скрывать: после привычного оверсайза придется затянуть пояса. И это хорошо: в считаные секунды можно обзавестись осиной талией и удвоить порцию наггетсов с сырным соусом.
Vogue.com
Vogue.com
Запредельные платформы
Конкуренцию нулевым в этом сезоне могут составить разве что восьмидесятые. Страсти по платформам все еще не утихают — даже наоборот. В прошлом сезоне Донателла Версаче буквально взорвала индустрию своими платформами-гигантами и в этом году решила повторить успех. Вслед за ней брать новые высоты решили Saint Laurent и Lanvin.
Vogue.com
Vogue.com
Мы поговорили с имидж-стилистом на тему правильного весеннего гардероба и выяснили, как обновить его без ударов по бюджету (и нервной системе). Подробности — в материале Passion.ru.
Фото: Vogue.com / Globallook