Что мы будем носить грядущей весной: топ-7 главных трендов сезона

Шик из нулевых

Судя по хроникам с Недель моды, нулевые снова монополизировали моду. Эстетике эпохи гламура посвящена коллекция Blumarine, в которой концентрация розового достигла предела. К атласным костюмам, сумкам-багетам и очкам без оправ так и хочется добавить крошечного чихуахуа в костюме с монограммами Louis Vuitton и телефон-раскладушку.

Перед 2000-ми не устояла даже Виржини Виар и добавила к твидовой классике Chanel кроп-топы с мерцающими надписями, чокеры и виднеющееся из-под одежды нижнее белье.