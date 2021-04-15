Рози Хантингтон-Уайтли носит сумку-«ракушку» за 272 000 руб — мы нашли дешевле

Полукруглые сумки стремительно завоевывают гардеробы и сердца, поэтому рекомендуем взять форму на вооружение. А оттенки капучино, которые так любит Рози, отлично впишутся как в городские образы с тренчами и жакетами, так и в те, что вы возьмете с собой в долгожданный отпуск.

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