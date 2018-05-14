Действительно ли старым девам нужны кошки, или Как избавиться от стереотипа

Когда одинокая девушка решает завести кота, она принимает серьезное решение — берет на себя ответственность за чужую, практически разумную, жизнь. В свое свободное время она изучает породы на сайтах, читает отзывы на форумах, чтобы потом в свой выходной поехать и купить фирменного котенка. Или наоборот, она проявила акт милосердия: подобрала котенка на улице или взяла из приюта. Дальше все как обычно: она лечит малышу животик, промывает глазки, отпрашивается с работы, когда Пушок съел не пойми чего и его состояние оставляет желать лучшего. А в пятницу ей звонят подружки — и она сама, уже не замечая как, отвечает: «Ой, я не могу, мне надо домой. Там Муся у меня голодная сидит». Дома девушка садится в кресло, берет на колени кошку и впадает в блаженное забытье. И кому нужны теперь эти терзания, любовные муки, ревность и подозрения? Все эти споры, носки и готовка… Проходит совсем немного времени — и Муся начинает чувствовать себя неуютно: болеть, злиться, хозяйку царапать. Женщина предпринимает следующий совершенно логичный, не подлежащий критике ход — заводит ей дружочка. Притаскивает своей скучающей повзрослевшей кисе здорового половозрелого кота.