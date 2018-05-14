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Действительно ли старым девам нужны кошки, или Как избавиться от стереотипа

Много кошек — это в традиционном понимании прямо-таки символ стародевичества. Нам пришлось привлекать психолога, чтобы отличить причину от следствия: девушки не выходят замуж из-за котиков? Или наоборот — заводят котиков, потому что не смогли завести мужа?
Тимур Даутов,
cпециалист Центра кризисной психологии Галины Зубковой

Когда одинокая девушка решает завести кота, она принимает серьезное решение — берет на себя ответственность за чужую, практически разумную, жизнь. В свое свободное время она изучает породы на сайтах, читает отзывы на форумах, чтобы потом в свой выходной поехать и купить фирменного котенка. Или наоборот, она проявила акт милосердия: подобрала котенка на улице или взяла из приюта. Дальше все как обычно: она лечит малышу животик, промывает глазки, отпрашивается с работы, когда Пушок съел не пойми чего и его состояние оставляет желать лучшего. А в пятницу ей звонят подружки — и она сама, уже не замечая как, отвечает: «Ой, я не могу, мне надо домой. Там Муся у меня голодная сидит». Дома девушка садится в кресло, берет на колени кошку и впадает в блаженное забытье. И кому нужны теперь эти терзания, любовные муки, ревность и подозрения? Все эти споры, носки и готовка… Проходит совсем немного времени — и Муся начинает чувствовать себя неуютно: болеть, злиться, хозяйку царапать. Женщина предпринимает следующий совершенно логичный, не подлежащий критике ход — заводит ей дружочка. Притаскивает своей скучающей повзрослевшей кисе здорового половозрелого кота.

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Потом она некоторое время, краснея и охая, наблюдает за их брачными играми. И вот в доме уже восемь котов. Все классные: этот с пятном на ухе, та мило моет лапки в миске, а тот с черным хвостом научился делать свои дела прямо в унитаз. Нет никаких сил отдать хотя бы одного в чужие руки. Бог с ним, что ни денег, ни времени на себя не хватает. Есть вещи поважнее стильных нарядов, косметологов, посиделок с подружками. Про мужчин и подавно речи не идет. Заигрывал один и пригласил поехать на Мальдивы, но… Вы не можете — у вас коты. И позвать молодого человека к себе тоже не можете: сесть некуда, кругом шерсть. И вроде бы кажется, что котики — причина одиночества. Но давайте не будем поспешны в выводах.

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