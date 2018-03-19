Как получается, что вполне взрослые, умные и состоявшиеся женщины, подобно 16-летним романтическим девицам, продолжают ждать прекрасного принца? Такова современная жизнь: когда мы даем себе время минимум до тридцати лет заниматься карьерой, расти профессионально, наращивать капитал, то романтический сектор бытия остается совершенно заброшенным. Мы думаем, что активная занятость и постоянное саморазвитие дают нам возможность дождаться прихода того самого идеального партнера, на которого мы так рассчитывали в своих подростковых фантазиях. И в процессе редко задумываемся о том, что наши ожидания могут быть совершенно нереалистичны.

Нужны ли вам отношения

Само по себе выстраивание образа идеального партнера может свидетельствовать о том, что вы не готовы к отношениям и боитесь ошибиться.