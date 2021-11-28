«Все решу сама» и еще 6 основных причин, почему вы до сих пор одиноки
Важно понимать, что спешка в амурных делах ни к чему хорошему не приведет, а после разрыва даже полезно побыть наедине с собой. Это особенно актуально, если человек растворялся в партнере и смотрел на мир через призму его желаний и потребностей, тем самым теряя себя. Такие люди становятся словно подчиненными возлюбленных и после освобождения от «оков» оказываются растерянными. Чтобы прийти в себя и снова услышать собственное «Я», надо включить эгоиста и найти, например, какое-то увлечение.
Итак, когда вы уже уделили достаточное количество времени себе, настает подходящий момент для работы над отношениями. Однако в личной жизни по-прежнему может быть затишье. В таком случае необходимо найти причины, из-за которых период одиночества заметно затягивается.
Самостоятельность
Так сказать, в перерыве между партнерами возможно сполна ощутить независимость и давно забытый вкус свободы. Жизнь по собственным правилам затягивает, и мы оказываемся не готовы впустить в свою жизнь другого человека. Между тем стоит понимать, что гармоничные отношения складываются только когда оба партнера остаются собой и не утрачивают индивидуальность.
Нелюбовь
Почему, если человек не любит себя, его должны принимать другие? Отыскав эго, необходимо работать и над собственным восприятием. При отсутствии ощущения личной ценности вы рискуете опять же раствориться в партнере, пытаясь восполнить нелюбовь к себе. Также неуверенность и непринятие чувствуют окружающие, потому можно и вовсе отпугнуть потенциального кавалера.
Замкнутость
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Жизнь в маленьком мире, в который вхожи лишь несколько близких человек, не предполагает новых знакомств. Поэтому, если вы хотите встретить любовь, необходимо открыться людям и выйти из «домика». Счастье находится только в наших руках и никакая судьба не поможет его отыскать волшебным образом, следует перестать прятаться и перейти к активным действиям.
Требовательность
Возможно необоснованные и завышенные требования появляются в качестве защиты, но иногда именно жесткие критерии отбора становятся причиной одиночества. Конечно, мы хотим встретить принца на белом коне в точности как в мечтах, но мы живем не в сказке. Не надо вдаваться в крайности и вгонять всех претендентов на любовь в жесткие рамки, запросы должны быть реалистичными. Ведь на самом деле не важно какой у ухажера рост, вес, цвет глаз и волос, главное, чтобы совпадали ваши интересы и взгляды на жизнь.
Неприхотливость
В то же время необходимо в общих чертах представлять мужчину достойного вас и иметь какое-либо понимать, какой человек должен быть рядом. Иначе чревато встретить совершенно неподходящего вам кавалера. Подобный роман, быть может и случится, но на долгие и счастливые отношения в таком случае рассчитывать не имеет смысла. Совет: не стоит от отчаяния бросаться в объятия первого встречного, а лучше разобраться в своих предпочтениях.
Нетерпеливость
После неудачных отношений человека может обуздать боль потери. Казалось бы, возлюбленные были счастливы вместе, а теперь каждый находится наедине с собственными мыслями. Прошлое важно оставлять позади, чтобы оно не затягивало вас в мир страданий. Жизнь не закончилась и впереди большие шансы встретить настоящую любовь. Но и забывать предыдущий союз не стоит, ведь для правильных решений важен опыт, как говорится, на ошибках учатся. Таким образом, вы станете мудрее и возможно разборчивее в людях.
Разочарование
После расставания люди нередко находят оправдание случившемуся в том, что их партнер был плохим и все остальные мужчины такие же. Обида на противоположный пол буквально закрывает вам глаза и лишает возможности любить. В таком случае даже легко не заметить достойного кандидата. Подобный настрой притягивает в жизнь негатив и преграждает путь к счастливому будущему.
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