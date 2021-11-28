«Все решу сама» и еще 6 основных причин, почему вы до сих пор одиноки

Важно понимать, что спешка в амурных делах ни к чему хорошему не приведет, а после разрыва даже полезно побыть наедине с собой. Это особенно актуально, если человек растворялся в партнере и смотрел на мир через призму его желаний и потребностей, тем самым теряя себя. Такие люди становятся словно подчиненными возлюбленных и после освобождения от «оков» оказываются растерянными. Чтобы прийти в себя и снова услышать собственное «Я», надо включить эгоиста и найти, например, какое-то увлечение.

Итак, когда вы уже уделили достаточное количество времени себе, настает подходящий момент для работы над отношениями. Однако в личной жизни по-прежнему может быть затишье. В таком случае необходимо найти причины, из-за которых период одиночества заметно затягивается.

Самостоятельность

Так сказать, в перерыве между партнерами возможно сполна ощутить независимость и давно забытый вкус свободы. Жизнь по собственным правилам затягивает, и мы оказываемся не готовы впустить в свою жизнь другого человека. Между тем стоит понимать, что гармоничные отношения складываются только когда оба партнера остаются собой и не утрачивают индивидуальность.

Нелюбовь

Почему, если человек не любит себя, его должны принимать другие? Отыскав эго, необходимо работать и над собственным восприятием. При отсутствии ощущения личной ценности вы рискуете опять же раствориться в партнере, пытаясь восполнить нелюбовь к себе. Также неуверенность и непринятие чувствуют окружающие, потому можно и вовсе отпугнуть потенциального кавалера.

Замкнутость