Названы способы определить характер мужчины по ногтям и не ошибиться с выбором избранника

Квадратная форма ногтевой пластины характеризует мужчину как уверенного в себе и преданного своим идеям. В личной жизни они идеальные партнеры, поскольку ценят отношения, являются однолюбами и преданы избраннице. «Это мужчина, который реально смотрит на вещи. Он очень верный и надежный, стремится сохранять традиции и очень любит свою семью», — рассказала хиромант Алена Соловьева в беседе с «Пятым каналом».

Оптимистичные, улыбчивые и творческие энтузиасты чаще всего обладают полукруглыми ногтями. «Он сумеет подстроиться под свою женщину, быть более мягким. Сможет и с удовольствием пойдет на уступки. Мужчины с такой формой ногтей гораздо более гибкие, чем мужчины с квадратной формой», — заявила специалист.

Скрупулезного мужчину, который все тщательно продумывает, анализирует и составляет стратегию, а затем уверенно и стремительно движется к намеченной цели, выдаст треугольная форма ногтей. Схожими чертами характеры обладают представители сильно пола с трапециевидной формой ногтевой пластины, однако есть одно отличие: такие люди не будут работать на износ ради достижения своих целей, а предпочтут уделить время семье.