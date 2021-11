Топ-5 главных возможностей для женщины в «мужской» сфере

Прежде всего, это профессии в сфере информационных технологий, архитектуры, физики. К такому выводу пришел портал LinkedIn — он исследовал данные за последние 40 лет о том, как женщины «осваивают» мужские профессии. Традиционно считается, что женщин особенно мало в STEM (наука, технологии, инженерия, математика) — по данным американской организации AAUW, их в этих сферах не более 28%. Но в последние годы здесь наблюдается явный прогресс, в том числе благодаря усилиям компаний, реализующих программы развития и поддержки женщин в этих отраслях. Самый ощутимый прирост женщин-специалистов, по подсчетам LinkedIn, наблюдается среди программистов-тестировщиков, продавцов машин и оборудования, архитекторов и физиков — их число выросло в среднем в полтора-два раза. А по данным AAUW, женщины охотнее идут учиться и работать в химию и биологию — их там около 40-45%. Значит, именно в этих сферах все меньше стереотипов, и все больше ролевых моделей — тех женщин, которые уже достигли значимых результатов и высоких постов.

Обращать внимание на инициативы работодателей для поддержки женщин

Женщины давно и с упорством осваивают профессии, которые имеют ярлык «неженских». Вспомним Амелию Эрхарт, первую в мире женщину-пилота авиации, или Нину Соколову, первую женщину-водолаза в СССР. Или немку Элизабет фон Папп, рано овдовевшую и вынужденную искать заработок частным извозом — она стала первой в истории женщиной-таксистом. Их смелости можно только позавидовать: им приходилось сталкиваться не только со стереотипами, но и с враждебностью со стороны коллег и клиентов. К счастью, сегодня ситуация иная. Например, число женщин-водителей, с которыми в России работает международный сервис по заказу такси DiDi, ежегодно растет. По итогам первого года работы DiDi в России, женщины составляют уже 10% от общего числа водителей сервиса.

Быть в курсе частных и государственных стипендий и грантов для женщин в «мужских» профессиях

Образовательные учреждения, работодатели и власти заинтересованы в том, чтобы мужчины и женщины имели равный доступ к разным специальностям и профессиям. Причин несколько. Во-первых, чем больше людей занято в трудовой деятельности, тем лучше для экономики любого государства. Во-вторых, привлечение женщин поможет снять дефицит кадров в таких сферах, как, например, ИТ. В-третьих, исследования показывают, что в коллективах, где учатся или работают люди обоих полов, обычно выше производительность труда и эффективность обучения. Именно поэтому появляется множество мер финансовой поддержки женщин на их пути к освоению «неженских» профессий. Например, упомянутый фонд AAUW предлагает стипендии и гранты на обучение женщин по STEM-специальностям. Появляются инициативы вроде стипендии Ford Prize for Women in STEM Study от компании Ford (Великобритания). Много и международных инициатив, участвовать в которых могут и россиянки. Например, на стипендию Amelia Earhart Fellowship могут претендовать женщины, получающие степень PhD в области аэрокосмической инженерии. А у Google есть гранты на участие женщин в конференциях по IT. Женщины, которые хотят изучать архитектуру в вузах Германии, могут подать заявку на стипендию Houzz Women in Architecture. Словом, изучите такие возможности в вашей сфере — и не бойтесь участвовать в конкурсах и грантах.