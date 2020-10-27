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Профессиональное предназначение и карьерные навыки, согласно вашему знаку зодиака

Зачастую люди задумываются о том, правильную ли профессию они для себя выбрали. Довольны ли они своей работой и могут ли улучшить свое материальное положение? Эксперт Passion.ru, профессиональный астролог Инна Любимова рассказывает, как найти свое профессиональное предназначение и в каких направлениях будет легче реализовать себя разным знакам зодиака.
Сфера профессионального предназначения индивидуально подбирается по натальной карте человека, но есть общие черты, которые свойственны определенным знакам зодиака.
Инна Любимова
астролог, основатель Школы Астрологии

Овен

Овны с ранних лет проявляют лидерские качества, обладают прекрасным ораторским мастерством и могут молниеносно собрать вокруг себя единомышленников. Им хочется вести за собой команду и быть уверенными в преданности своих последователей. Представители этого знака зодиака во всем проявляют инициативу, помогают коллективу сплотиться и при этом не идут по головам. Овны одинаково успешно работают как в команде, так и в одиночку. К любой работе они проявляют повышенные требования. Проекты должны не только приносить хороший доход, но и быть интересными. Овнам быстро наскучит однообразная и рутинная работа, им нужно постоянное развитие и движение.

Телец

Выбирая вакансии, Тельцы обращают особое внимание на материальную сторону и стабильность. Им важно получать премии и бонусы, а также работать строго по регламенту. Многозадачность, которую ценят в крупных корпорациях, — не их главный козырь. Тельцам сложно сосредоточиться в хаосе и быстро выполнять задачи, которые внезапно падают на их хрупкие плечи. Представители этого знака зодиака привыкли все раскладывать по полочкам и планировать свой день. Им подойдет кропотливая работа, требующая внимания и усидчивости. И важно, чтобы сроки исполнения не поджимали.

Близнецы

Близнецы отличаются любознательностью и трудолюбием. Они могут быстро подстраиваться под любые изменения, любят заниматься саморазвитием и работать с большим количеством информации. Близнецы проведут переговоры, подберут качественную площадку для мероприятия, составят смету и еще подкинут руководству парочку смелых и нестандартных идей. Единственное слабое место представителей этого знака — неумение сконцентрироваться на монотонной и скучной работе.

Рак

Сильные стороны Раков — ответственность, трудолюбие, доброта и врожденный вкус. Они оперативно соберут необходимую информацию, помогут подобрать идеальное цветовое решение в дизайне и испекут самый вкусный и красивый торт. Однако у Раков есть и слабая сторона — чрезмерная эмоциональность. Им сложно работать в коллективе и мужественно отстаивать свою позицию. Идеальное направление для этого знака Зодиака — фриланс. В домашней атмосфере они чувствуют себя более уверенно.

Фото: Pexels.com

Лев

Львы ищут для себя такую ставку, где они смогут добиться успеха, славы и признания. Им хочется всегда быть в центре внимания и приковывать к себе взгляды окружающих. Этому знаку Зодиака подойдут разноплановые профессии. Львы прекрасно будут ощущать себя в творческой сфере. Они будут заряжать окружающих своей неиссякаемой энергией и станут для них авторитетом.

Дева

Щепетильные перфекционисты Девы стремятся довести любое дело до совершенства. И большинству из них это удается, благодаря способности схватывать информацию на лету. Девы аккуратны, внимательны и ответственны.

Весы

Весы могут похвастаться сразу несколькими преимуществами. Во-первых, они очень коммуникабельны. Представители этого знака могут вежливо и культурно общаться даже с самыми агрессивно настроенными клиентами. Во-вторых, у Весов прекрасное чувство стиля. В любой неоднозначной ситуации эти люди будут чувствовать себя комфортно и смогут найти выход даже из тупика.

Скорпион

Скорпион — один из самых требовательных и волевых знаков Зодиака. Эти люди любят преодолевать препятствия, проявлять упорство и лидерские качества. Они могут работать 24/7 без выходных и перерывов, потому что буквально «живут» работой. В профессии Скорпионы часто пользуются своей отличной интуицией. Вакансия мечты для них обязательно связана с чем-то таинственным.

Фото: Pexels.com

Стрелец

Если у Стрельца есть возможность не сидеть в душном и тесном офисе, он обязательно ее реализует. Эти ребята готовы с рюкзаком наперевес пробираться сквозь опасные джунгли, покорять горы и исследовать морское дно. Для них идеальная работа связана с постоянной сменой локаций.

Козерог

Козероги к любому делу подходят с ответственностью и максимальной самоотдачей. Если они поставили перед собой цель, то ни одно препятствие не заставит их сойти с намеченного пути. Этот знак Зодиака рожден для сложной и серьезной работы. Козероги часто дослуживаются до позиций топ-менеджеров или успешно ведут бизнес. Они мастерски делегируют задачи и управляют людьми в разных направлениях.

Водолей

Водолеи — главные креативщики! Они могут каждый день генерировать по сто идей. К работе Водолеи подходят с нестандартной стороны и всегда ищут решения, которых не было раньше. У них богатое воображение, поэтому им легко даются профессии, связанные с креативом. Однако эти люди не любят подчиняться и следовать жесткому распорядку. Они, как все творческие личности, могут порой долго искать источники вдохновения.

Рыбы

Ни одна Рыбка не мечтает о том, чтобы сидеть в офисе с 9 до 18 часов, ставить печати на документы и проверять факс. Представители этого знака Зодиака не любят зависеть от работодателя и быть в подчинении. Тем более, что из-за своей эмоциональности они тяжело переживают стресс и не всегда могут справиться с трудностями. Рыбам лучше работать по самозанятости.

Фото: Pexels.com

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