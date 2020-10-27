Профессиональное предназначение и карьерные навыки, согласно вашему знаку зодиака

Овен

Овны с ранних лет проявляют лидерские качества, обладают прекрасным ораторским мастерством и могут молниеносно собрать вокруг себя единомышленников. Им хочется вести за собой команду и быть уверенными в преданности своих последователей. Представители этого знака зодиака во всем проявляют инициативу, помогают коллективу сплотиться и при этом не идут по головам. Овны одинаково успешно работают как в команде, так и в одиночку. К любой работе они проявляют повышенные требования. Проекты должны не только приносить хороший доход, но и быть интересными. Овнам быстро наскучит однообразная и рутинная работа, им нужно постоянное развитие и движение.

Телец

Выбирая вакансии, Тельцы обращают особое внимание на материальную сторону и стабильность. Им важно получать премии и бонусы, а также работать строго по регламенту. Многозадачность, которую ценят в крупных корпорациях, — не их главный козырь. Тельцам сложно сосредоточиться в хаосе и быстро выполнять задачи, которые внезапно падают на их хрупкие плечи. Представители этого знака зодиака привыкли все раскладывать по полочкам и планировать свой день. Им подойдет кропотливая работа, требующая внимания и усидчивости. И важно, чтобы сроки исполнения не поджимали.

Близнецы

Близнецы отличаются любознательностью и трудолюбием. Они могут быстро подстраиваться под любые изменения, любят заниматься саморазвитием и работать с большим количеством информации. Близнецы проведут переговоры, подберут качественную площадку для мероприятия, составят смету и еще подкинут руководству парочку смелых и нестандартных идей. Единственное слабое место представителей этого знака — неумение сконцентрироваться на монотонной и скучной работе.

Рак

Сильные стороны Раков — ответственность, трудолюбие, доброта и врожденный вкус. Они оперативно соберут необходимую информацию, помогут подобрать идеальное цветовое решение в дизайне и испекут самый вкусный и красивый торт. Однако у Раков есть и слабая сторона — чрезмерная эмоциональность. Им сложно работать в коллективе и мужественно отстаивать свою позицию. Идеальное направление для этого знака Зодиака — фриланс. В домашней атмосфере они чувствуют себя более уверенно.