Опустили руки или придумали новый план: как вы переживаете кризис, согласно знаку зодиака

Овен

Авторитарные и упрямые представители данного знака зодиака воспринимают кризис как вызов, мобилизуют все свои силы и бросаются реализовывать нечто масштабное, что позволит им не просто выжить в сложные времена, а в чем-то даже преуспеть и обогатиться. Поэтому если в вашем окружении есть Овны – радуйтесь. С ними вы не только не пропадете, но и кардинально измените свою жизнь (даже быстрее, чем планировали или мечтали).

Телец

Обстоятельны представители данного знака зодиака не будут паниковать и принимать скоропалительные решения – им нужно все хорошенько обдумать, взвесить все «за» и «против» и лишь затем вынести свой вердикт. Кризис они обычно переживают спокойно, а все потому, что имеют привычку нести все в дом, все в семью и не сорить деньгами, как некоторые. Но даже если Тельцы вдруг немного поисчерпали свои финансовые запасы, они тут же найдут, где можно подзаработать и таким образом закроют дыры в своем бюджете.

Близнецы

Общительные представители данного знака зодиака испытают настоящий ужас в одном лишь только случае – если их запереть в четырех стенах и лишить возможности кому-нибудь излить душу и обсудить, как жить дальше в условиях кризиса. А поговорить они действительно любят, глядишь и за многочасовыми переговорами мрачные мысли улетучиваются, появляется свет в конце туннеля и ситуация уже не кажется такой страшной, как раньше. Увы, но обычно дальше разговоров дело не идет. Поговорили и забыли, как говорится.

Рак

Ранимые представители данного знака зодиака весьма болезненно воспринимают кризис в любых его проявлениях (будь то отсутствие денег, внезапное увольнение или расставание с любимым человеком). Но надо отдать им должное – даже если они сильно переживают и в их душе бушует буря, они постараются не подать вида и не портить настроение окружающим. Они просто переключают свое внимание на тех, кому в данный момент еще хуже, чем им самим и берут над ними шефство. Это позволяет Ракам хоть ненадолго забыть о собственных страхах и проблемах.