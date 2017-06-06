Современная женщина, почти как шекспировский герой, спрашивает себя: «Быт или карьера?» Если впасть в крайность, то в первом варианте вы превращаетесь в домработницу, а во втором — в загнанную лошадь. Наш эксперт рассказывает, как найти баланс, чтобы семья и работа приносили удовольствие.

Наталья Толстая Психолог, писатель, телерадиоведущая

По мнению общества, у вас, как и у каждой женщины, есть два жизненных сценария. Первый — это найти мужчину, который готов выплачивать вам небольшое содержание за то, что вы моете полы, рожаете детей и каждый день готовите то шницель, то салат из кальмаров. Минус этого решения в том, что постепенно вы отвыкаете снимать папильотки с головы, переходите на уменьшительно-ласкательный жаргон и начинаете ревновать мужчину к его шефу.

Второй сценарий, который вы можете выбрать, — объявить себя чайлдфри и карабкаться по шаткой карьерной лестнице — тоже не без изъянов. Вы не сможете доверять мужчине и делить с ним общее пространство. А еще будете страдать от нехватки эмоционального тепла, что даже лучи славы вас не отогреют.

Поэтому большинство женщин мечтает о невозможном — совместить все и сразу. Но сил на двойную жизнь обычно не хватает: ваши дети питаются гречкой и полуфабрикатами, муж привык жить без секса, начальник недоволен ошибками в ваших отчетах, а вы неделями ходите с отросшими корнями. Если это ваша история, значит, пора учиться тому, как жить в балансе.