Филипп Киркоров признался, почему никогда не дает деньги в долг
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Артист живет на широкую ногу, носит брендовую одежду и старается ни в чем себе не отказывать. Его шикарный особняк в столице, расположенный на берегу Москвы-реки, оценивают практически в 900 миллионов рублей. При этом, несмотря на свое внушительное состояние, в долг поп-король старается не давать.
«Деньги портят отношения. Ну, я вот такой. Я считаю, что деньги занимать неправильно. Либо я могу безвозмездно отдать эти деньги, если кто-то в них нуждается», — цитирует артиста «Пятый канал».
При этом он может помочь тому, кто действительно нуждается в помощи, хотя и опасается аферистов, с которыми не хочет иметь дела.
«Очень часто выходишь откуда-то и попадаются, нет, много, конечно, попадается много аферистов-бомжей, а иногда реально кому-то надо помочь», – говорит он.
Интересно, что Киркоров в век, когда все пользуются картами, предпочитает наличные, и даже носит их с собой – на мелкие траты про запас у него имеется около 20 тысяч рублей.
_Фото: Global Look Press Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!