Филипп Киркоров признался, почему никогда не дает деньги в долг

При этом он может помочь тому, кто действительно нуждается в помощи, хотя и опасается аферистов, с которыми не хочет иметь дела.

«Очень часто выходишь откуда-то и попадаются, нет, много, конечно, попадается много аферистов-бомжей, а иногда реально кому-то надо помочь», – говорит он.

Интересно, что Киркоров в век, когда все пользуются картами, предпочитает наличные, и даже носит их с собой – на мелкие траты про запас у него имеется около 20 тысяч рублей.