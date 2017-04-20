Когда психологи предлагают ценить себя выше, многим слышится совет: «Люби себя, чихай на всех!» Объясняем, почему вы не превратитесь в закоренелого эгоиста, если начнете думать о себе.

Эгоист излишне сосредоточен на себе. Он не одиночка и не изгой. Наоборот, он окружает себя людьми, потому что умеет ими пользоваться. Совсем другое дело, если вы себя любите. Эта привычка не превращает вас в манипулятора, а всего лишь учит отстаивать свои права и получать от жизни то, чего вы достойны. Разберитесь в пяти основных отличиях.

Мнение о себе

Эгоист уверен в собственной неотразимости и безгрешности, поэтому взирает на всех с пренебрежением. Ему кажется, что он занимает центр Вселенной, поэтому ему безразличны другие люди. Если он совершает промах, то ему трудно его принять, он ищет крайнего, которого можно обвинить в собственных бедах. Эта тактика мешает ему учиться на ошибках.

Любящий себя человек знает о слабостях, поэтому умеет справляться с ними. Он не требует от себя совершенства, поэтому спокойно переносит неудачи. Он уважает окружающих, но вместе с тем ставит свои интересы на первое место: такая стратегия экономит его силы и время. И она полезна для близких, потому что они учатся справляться с обязанностями, не залезая никому на шею.

Что изменить: научитесь тактично отказывать, когда вас просят выполнить презентацию за коллегу или стать няней для племянников. И вы с удивлением заметите, что слово «нет» приносит вам счастье: вы не злитесь на человека, которому делаете одолжение, у вас появляется свободный час на хобби.