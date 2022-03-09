Негативные установки: как мы сами программируем себя на неудачи и несчастье

Разрушительные установки, с которыми сталкиваются люди, можно перечислять бесконечно, но вот самые распространенные из них:

«Зачем пытаться, у меня все равно ничего не получится»

Низкая самооценка зачастую заслуга родителей или наставников, причем не всегда очевидно токсичных. Человек может не верить в свои таланты и силы, потому что стал жертвой гиперопеки. Ведь чрезмерная, неадекватная забота наносит не меньше урона, чем пренебрежение.

«Я слишком худой/толстый/умный/глупый»

Ярлыки — плод стандартизации. Если в детстве внушают, что все люди должны соответствовать некой норме, за фатальное отклонение от нее во взрослом возрасте может приниматься что угодно.