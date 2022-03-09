Негативные установки: как мы сами программируем себя на неудачи и несчастье

Негативные установки: как мы сами программируем себя на неудачи и несчастьеИ почему сейчас особенно важно этого избегать
Дарья Милай
Клинический психолог, психотерапевт, автор книг и новаторских психотерапевтических методов
К чему приводят деструктивные убеждения
Разрушительные установки, с которыми сталкиваются люди, можно перечислять бесконечно, но вот самые распространенные из них:
«Зачем пытаться, у меня все равно ничего не получится»
Низкая самооценка зачастую заслуга родителей или наставников, причем не всегда очевидно токсичных. Человек может не верить в свои таланты и силы, потому что стал жертвой гиперопеки. Ведь чрезмерная, неадекватная забота наносит не меньше урона, чем пренебрежение.
«Я слишком худой/толстый/умный/глупый»
Ярлыки — плод стандартизации. Если в детстве внушают, что все люди должны соответствовать некой норме, за фатальное отклонение от нее во взрослом возрасте может приниматься что угодно.
Фото: freepik.com
«Я плохой сын/дочь/друг/сотрудник...»
Список можно продолжать. Речь идет о приобретенных ролях, с которыми люди думают, что не справляются.
«Я не заслуживаю любви»
Неготовность общаться, идти на сближение приводит к планомерному ограничению социальных контактов, изоляции, по факту — к преждевременному закапыванию себя в могилу.
Интересно то, что результаты жизни с деструктивными убеждениями вариативны, иногда диаметрально противоположны. Ведь люди по-разному реагируют на одни и те же стимулы. Кого-то установка «мир опасен, я должен себя защищать» заставляет усердно работать, быстро адаптироваться, достигать целей любой ценой. Большинство богатых людей — травматики. Другие поддаются апатии и отчаянию.
Но нельзя не заметить, что среди индивидов, для которых негативные установки стали мотивацией, много таких, кто несчастлив и неспокоен, несмотря на высокий статус и миллионы на счетах. Залог внутренней гармонии — проработка деструктивных убеждений и контроль над ними.
Одинаковые ли установки у мужчин и женщин
Опыт психологов, работающих в области когнитивно-поведенческой терапии, демонстрирует, что иррациональные убеждения представителей разных полов различаются поверхностно, а в базисе лежат общечеловеческие схемы. Причина разночтений проста — традиционное воспитание. Девочкам внушают, что они должны быть мягкими, добрыми, уступчивыми, хозяйственными. Мальчиков часто освобождают от домашних обязанностей, зато от них требуют жесткости, силы, рациональности. Несоответствие гендерным стереотипам, бытующим в определенном социуме, плодит отдельные букеты деструктивных установок.
Как проработать барьеры и изменить свою жизнь на 180 градусов
Работа с психологом всегда небесполезна, но человек может применить принципы когнитивно-поведенческой терапии самостоятельно. Для этого пригодится АBC-анализ, наглядно показывающий все уровни убеждений: 1. Базовый: система взглядов, привитая окружением на ранних этапах жизни.
Генетический: образ мыслей, унаследованный на биологическом уровне, но регулярно обновляемый по мере накопления опыта.
Исторический: перенесенные в настоящее понятия о недавнем прошлом социума — витающие в воздухе общие истины; можно назвать этот слой культурным кодом.
Бессознательный: сложный и таинственный уровень восприятия, но если уметь с ним работать, то найти свое место в жизни гораздо проще.
Фото: freepik.com
Для того чтобы провести ABC-анализ, нужно начертить таблицу из трех колонок:
- повторяемые эмоциональные реакции;
- автоматически возникающие мысли;
- интерпретация: что в действительности стоит за первыми двумя пунктами?
Простой пример: вам нравится некая вещь, но вы тут же подавляете желание ее приобрести. Настроение портится. Это материал для первой колонки. Отказ от покупки мотивируется идеями: «Это не для меня», «Я не могу себе позволить» или «На других смотрится лучше». Формулировки, которые появляются первыми, записываются во вторую колонку.
Ведя наблюдения в течение нескольких недель, вы так же заполняете третью графу: знакомитесь с собой как с личностью с определенным набором понятий и реакций. Узнаете, через какую призму смотрите на мир. Появляется осознанность, экология мышления.
Отследить негативные убеждения — первый шаг к тому, чтобы доказать себе: они дисфункциональны и не имеют отношения к реальности. Меняя реакции на повседневные события, вы прекращаете обслуживание непрошеных чувств и создаете фон для позитивных перемен.
АBC-анализ — это внутренний диалог, простой и действенный метод, позволяющий встать за штурвал собственной жизни.
Фото: freepik, pixabay