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Негативные установки: как мы сами программируем себя на неудачи и несчастье

И почему сейчас особенно важно этого избегать
Все ментальные барьеры родом из детства, а неудачные партнерские и дружеские отношения усугубляют негативное восприятие себя и мира. Проблема в том, что отрицательные ожидания мешают человеку раскрываться, добиваться успехов, наслаждаться жизнью в мелочах и стремиться к глубокому, подлинному счастью. Как выйти из замкнутого круга?
Негативные установки: как мы сами программируем себя на неудачи и несчастье

Дарья Милай

Клинический психолог, психотерапевт, автор книг и новаторских психотерапевтических методов

К чему приводят деструктивные убеждения

Разрушительные установки, с которыми сталкиваются люди, можно перечислять бесконечно, но вот самые распространенные из них:

«Зачем пытаться, у меня все равно ничего не получится»

Низкая самооценка зачастую заслуга родителей или наставников, причем не всегда очевидно токсичных. Человек может не верить в свои таланты и силы, потому что стал жертвой гиперопеки. Ведь чрезмерная, неадекватная забота наносит не меньше урона, чем пренебрежение.

«Я слишком худой/толстый/умный/глупый»

Ярлыки — плод стандартизации. Если в детстве внушают, что все люди должны соответствовать некой норме, за фатальное отклонение от нее во взрослом возрасте может приниматься что угодно.

Негативные установки: как мы сами программируем себя на неудачи и несчастье

Фото: freepik.com

«Я плохой сын/дочь/друг/сотрудник...»

Список можно продолжать. Речь идет о приобретенных ролях, с которыми люди думают, что не справляются.

«Я не заслуживаю любви»

Неготовность общаться, идти на сближение приводит к планомерному ограничению социальных контактов, изоляции, по факту — к преждевременному закапыванию себя в могилу.

Интересно то, что результаты жизни с деструктивными убеждениями вариативны, иногда диаметрально противоположны. Ведь люди по-разному реагируют на одни и те же стимулы. Кого-то установка «мир опасен, я должен себя защищать» заставляет усердно работать, быстро адаптироваться, достигать целей любой ценой. Большинство богатых людей — травматики. Другие поддаются апатии и отчаянию.

Но нельзя не заметить, что среди индивидов, для которых негативные установки стали мотивацией, много таких, кто несчастлив и неспокоен, несмотря на высокий статус и миллионы на счетах. Залог внутренней гармонии — проработка деструктивных убеждений и контроль над ними.

Одинаковые ли установки у мужчин и женщин

Опыт психологов, работающих в области когнитивно-поведенческой терапии, демонстрирует, что иррациональные убеждения представителей разных полов различаются поверхностно, а в базисе лежат общечеловеческие схемы. Причина разночтений проста — традиционное воспитание. Девочкам внушают, что они должны быть мягкими, добрыми, уступчивыми, хозяйственными. Мальчиков часто освобождают от домашних обязанностей, зато от них требуют жесткости, силы, рациональности. Несоответствие гендерным стереотипам, бытующим в определенном социуме, плодит отдельные букеты деструктивных установок.

Как проработать барьеры и изменить свою жизнь на 180 градусов

Работа с психологом всегда небесполезна, но человек может применить принципы когнитивно-поведенческой терапии самостоятельно. Для этого пригодится АBC-анализ, наглядно показывающий все уровни убеждений: 1. Базовый: система взглядов, привитая окружением на ранних этапах жизни.

  1. Генетический: образ мыслей, унаследованный на биологическом уровне, но регулярно обновляемый по мере накопления опыта.

  2. Исторический: перенесенные в настоящее понятия о недавнем прошлом социума — витающие в воздухе общие истины; можно назвать этот слой культурным кодом.

  3. Бессознательный: сложный и таинственный уровень восприятия, но если уметь с ним работать, то найти свое место в жизни гораздо проще.

Негативные установки: как мы сами программируем себя на неудачи и несчастье

Фото: freepik.com

Для того чтобы провести ABC-анализ, нужно начертить таблицу из трех колонок:

  • повторяемые эмоциональные реакции;
  • автоматически возникающие мысли;
  • интерпретация: что в действительности стоит за первыми двумя пунктами?

Простой пример: вам нравится некая вещь, но вы тут же подавляете желание ее приобрести. Настроение портится. Это материал для первой колонки. Отказ от покупки мотивируется идеями: «Это не для меня», «Я не могу себе позволить» или «На других смотрится лучше». Формулировки, которые появляются первыми, записываются во вторую колонку.

Ведя наблюдения в течение нескольких недель, вы так же заполняете третью графу: знакомитесь с собой как с личностью с определенным набором понятий и реакций. Узнаете, через какую призму смотрите на мир. Появляется осознанность, экология мышления.

Отследить негативные убеждения — первый шаг к тому, чтобы доказать себе: они дисфункциональны и не имеют отношения к реальности. Меняя реакции на повседневные события, вы прекращаете обслуживание непрошеных чувств и создаете фон для позитивных перемен.

АBC-анализ — это внутренний диалог, простой и действенный метод, позволяющий встать за штурвал собственной жизни.

Фото: freepik, pixabay

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