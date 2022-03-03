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Постоянная апатия не норма: как отличить выгорание от обычной усталости

Если вас замучила хроническая усталость, апатия и потеря интереса ко всему, что вы раньше очень любили, то вам стоит выяснить: вы просто устали или выгорели? Такое состояние не только ухудшит ваше самочувствие и настроение, но и приведет к упадку сил, а значит, и к проблемам в учебе или на работе.
Выгорание

По мнению директора по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергея Сухоставца, выгорание значительно понижает уровень продуктивности. Это серьезная проблема не только для самого человека, но и для компании, где он работает. Стоит честно ответить себе на вопрос: «Мне нравится то, чем я занимаюсь?» Если закрались сомнения, возможно, ответ лежит на поверхности и вам просто стоит сменить сферу деятельности. «Вам скучно заниматься своими задачами. Вы не видите интереса в текущих процессах, и нет перспектив что-то изменить. Ваша работа превращается в рутину, которая не дает эмоционального отклика. Узнали себя? Это первый признак и один из первых тревожных звоночков, что пора задуматься о смене деятельности», — резюмировал специально для «Известий» Сухоставец.

Если коллектив на работе вас не поддерживает или, чего хуже, постоянно необоснованно критикует, стоит задуматься о поиске новых возможностей. Такое давление и негативное отношение к вам способно не просто вызвать выгорание, но и ухудшить ваше здоровье. «Зачастую железная иерархия отбивает желание творить и подходить к рабочим задачам творчески. Если вы чувствуете, что атмосфера на рабочем месте вам не подходит, самое время задуматься о смене работы», — рассказал эксперт.

Также стоит помнить, что обычную усталость можно устранить отдыхом, а выгорание — нет. Последние стадии этого недуга лечатся медикаментозно. Поэтому постарайтесь осознать:

  1. Вы счастливы на работе? Вы замотивированы идти дальше?

  2. Вы можете снова почувствовать энергию после отпуска?

Если ответы на эти вопросы положительны, то вам не стоит волноваться! Просто не забывайте делать паузы и расслабляться. Если же ответы отрицательные, то стоит пересмотреть свое отношение к жизни и вспомнить, что вы свободны в выборе и ответственность за все решения лежит только на вас. Вы волшебник своей жизни, так проживайте ее так, как вы хотите.

Фото и видео: Freepik.com, Passion.ru

Источник: Известия
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