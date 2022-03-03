Постоянная апатия не норма: как отличить выгорание от обычной усталости

По мнению директора по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергея Сухоставца, выгорание значительно понижает уровень продуктивности. Это серьезная проблема не только для самого человека, но и для компании, где он работает. Стоит честно ответить себе на вопрос: «Мне нравится то, чем я занимаюсь?» Если закрались сомнения, возможно, ответ лежит на поверхности и вам просто стоит сменить сферу деятельности. «Вам скучно заниматься своими задачами. Вы не видите интереса в текущих процессах, и нет перспектив что-то изменить. Ваша работа превращается в рутину, которая не дает эмоционального отклика. Узнали себя? Это первый признак и один из первых тревожных звоночков, что пора задуматься о смене деятельности», — резюмировал специально для «Известий» Сухоставец.

Если коллектив на работе вас не поддерживает или, чего хуже, постоянно необоснованно критикует, стоит задуматься о поиске новых возможностей. Такое давление и негативное отношение к вам способно не просто вызвать выгорание, но и ухудшить ваше здоровье. «Зачастую железная иерархия отбивает желание творить и подходить к рабочим задачам творчески. Если вы чувствуете, что атмосфера на рабочем месте вам не подходит, самое время задуматься о смене работы», — рассказал эксперт.