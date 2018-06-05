Карьерные навыки, которые обязательно нужно получить до 35 лет

Найти свою сильную сторону

К этому времени вы уже должны определиться, что же в вас есть такое, чего нет в остальных сотрудниках. Ведь самые успешные люди, по мнению психологов, — именно те, которые точно знают, в чем они хороши и в каких областях им нет равных.

И не забывать о своих слабостях

Если вы легко определились со своей суперсилой, то вам наверняка не составит труда вычислить и свою главную слабость. Но учтите, что мало определить вещи, в которых вы не так сильны, но не безнадежны. Можно обратиться к специалистам и попытаться исправить ситуацию. Иначе в какой-то момент эта самая слабость может сработать против вас.

Научиться делегировать полномочия

Без сомнения, вы сможете справиться с любой задачей, но зачем, если у вас в подчинении есть несколько сотрудников? Ведь пытаясь усидеть на всех стульях сразу, вы неразумно используете свое время и свой потенциал. В итоге это приводит к тому, что вы тратите много сил на какие-то мелочи, но упускаете из вида действительно важные вещи.