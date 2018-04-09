Секретные приемы психологов, которые помогут вам добиться успеха

Научитесь прощать

Эксперты уверяют: если вы не способны на прощение и сострадание, значит вы не способны принимать богатство и другие блага от жизни. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо избавиться от негативных эмоций, которые не дают вам покоя, а также простить тех, кто когда-либо вас обидел. Впустите в свое сердце любовь — и успех не заставит себя ждать.

Развивайте в себе творческое начало

Согласно последним исследованиям американских ученых, творческие люди быстрее достигают процветания, чем те, кто не способен развивать в себе интуицию и воображение. Начните с простого: возьмите лист бумаги и изобразите на нем то, как вы видите свое счастливое будущее. Это может быть крепкая семья, богатство и успех, мировое признание или многочисленные путешествия, которые вас вдохновляют. Главное, чтобы это шло изнутри и было реальным отражением того, что вы хотите в итоге получить. Если все же ваши художественные способности оставляют желать лучшего, тогда просто запишите на бумаге составляющие вашего идеального дня (светлого будущего). Сохраните эти записи и рисунки и никому не показывайте. Посыл вы уже отправили — теперь нужно, чтобы Вселенная вас услышала.

Отдавайте долги

Это касается не только денежных средств, взятых в долг. Речь идет о том, что если кто-то сделал вам добро, не забывайте об этом, верните этому человеку то же самое. Психологи утверждают, что все сделанное нами через какое-то время возвращается к нам в десятикратном размере. Поэтому не стоит делать пакости другим и вести себя аморально. Иначе потом не удивляйтесь, что у вас в жизни все не клеится и нет вам счастья.

Делитесь тем, что имеете

По мнению экспертов, Вселенная обязательно возьмет 10% того, что у вас есть. Но точно так же она умеет и отдавать. Например, вам вдруг перепадают дополнительные средства, на которые вы никогда не рассчитывали, или с вами подписывают выгодный контракт, хотя у вас были сомнения. Возможно, даже это выливается в налаживание отношений с тем человеком, с которым вы уже не думали даже сблизиться вновь. Поэтому если вдруг вы потеряли в чем-то, не отчаивайтесь. Это Вселенная забрала свою часть — и дальше вас ждет только прибыль. Научитесь быть благодарными и никогда не жалуйтесь на судьбу. Иначе она может подкинуть вам новые испытания.