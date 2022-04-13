Как монетизировать любимое хобби: 5 советов эксперта
Одна только мысль о работе вызывает боль, а утренние поездки в офис просто невыносимы? Очень часто мы занимаемся нелюбимым делом, чтобы обеспечить себе и близким комфортную жизнь, но страдаем от этого. Можно ли зарабатывать тем, что действительно нравится? Пять советов по монетизации любимого хобби дает Катерина Коновалова, основатель PR-агентства ITS ME.
Катерина Коновалова
основатель PR-агентства ITS ME (@PR_ITSME)
Восприятие работы как нелюбимого, крайне неприятного занятия осталось нам с советских времен. Наши родители, старшее поколение, всегда воспринимали работу как обязаловку, которая не может вызывать положительные эмоции. Тяжелый труд, скверный коллектив, начальник-самодур… Работа чаще всего вызывала однозначный негатив, и уж тем более нельзя было назвать ее любимым делом. В целом представления, что хобби может быть работой, не существовало и такая мысль даже не допускалось. Хобби — это занятие для души, разве можно получать за него деньги? Даже как-то непорядочно получается. Но, к счастью, времена изменились и сейчас каждый может превратить свое хобби в дополнительный источник дохода и даже в бизнес. Давайте разберемся, как же это сделать.
Определите свое хобби
Еще раз познакомьтесь с собой и своими увлечениями и поймите, какое ваше хобби может быть монетизировано. Наверняка вы ведете личные аккаунты в социальных сетях, в которых выкладываете фотографии того, что составляет вашу повседневность. Может быть, вам нравится находить в городе интересные места и здания и узнавать их историю. Может, вы любите готовить и фото ваших блюд собирают восторженные комментарии ваших друзей. Или вы прекрасно шьете и одеваете всю семью в стильные и удобные вещи. Вероятно, вы в прошлом спортсмен и продолжаете активно тренироваться и делитесь советами с друзьями. Любое ваше увлечение можно превратить в уникальное торговое предложение и сделать из этого маленький, приятный для души бизнес.
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Оформите аккаунты в соцсетях
Как только вы определились с любимым делом, создайте для него странички в соцсетях. Добавьте фотографии работ или кадры, на которых вы с удовольствием занимаетесь этим хобби. Расскажите о ваших услугах или товарах друзьям, коллегам, чтобы запустить сарафанное радио. Они передадут своим близким, однокурсникам, соседям, что есть такой классный кондитер, швея, фитнес-тренер или астролог. Вскоре вы получите первых подписчиков и первые заказы.
Сформулируйте ваши преимущества и УТП
У каждого успешного бизнеса есть УТП — уникальное торговое предложение. По сути, это четкая формулировка, чем вы отличаетесь от всех конкурентов. Многие стесняются рассказывать о себе, о своих достижениях, хвалить свои товары или услуги. Но если вы хотите развиваться как бизнесмен, вам нужно научиться это делать. Для начала напишите несколько вариантов текста короткого объявления о себе: что вы предлагаете, почему это интересно. Сделайте акцент на пользе и выгоде от использования ваших услуг — люди любят, как кто-то помогает сделать их жизнь легче. Покажите этот текст близким или друзьям и попросите критически оценить: привлекателен ли он, вызывает ли желание узнать о вас больше. Переписывая это объявление несколько раз, в какой-то момент вы четко поймете, чем вы уникальны и почему на вас стоит обратить внимание. Например, если вы предлагаете услуги по выгулу животных, сделайте акцент на наличии у вас ветеринарного образования и трех собственных собак. Разместите такое объявление для жителей ближайших к вам домов и добавьте информацию, что вы живете по соседству и сможете оперативно забрать питомца на прогулку при необходимости.
Запустите рекламу
«Сарафанная» реклама бесплатна, но ограничена в ресурсах — вряд ли знакомые знакомых расскажут о вас всему городу. Если вы чувствуете, что дело идет на подъем и у вас есть много сил, чтобы им заниматься, всерьез задумайтесь о платной рекламе. Это может быть таргетинг в социальных сетях, настроенный на заинтересованных в ваших услугах людях. Можно найти заметных местных блогеров и договориться с ними о сотрудничестве по бартеру или за деньги. Например, вы испечете роскошный торт для дня рождения этого блогера, а он расскажет о вас в своих постах и привлечет к вам внимание своей аудитории. Еще один вариант — пиар-менеджер. Он договорится о публикациях в СМИ, чтобы все узнали, какой вы крутой специалист. Не стесняйтесь рассказывать о своем бизнесе от первого лица, выходить в прямые эфиры или даже поучаствовать в программе на телевидении. Люди очень любят узнавать о жизни других, поэтому ваша «говорящая голова» и сильный личный бренд — возможность более успешно продавать ваши товары или услуги.
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Развивайтесь и ищите новые пути
Желание построить собственный бизнес из любимого дела — амбициозная задача. Скорее всего, в какой-то момент вы почувствуете, что вам не хватает какой-то информации и навыков, вы не понимаете, как устроены те или иные процессы, как развить свое предприятие. Не стесняйтесь себе в этом признаться и начинайте учиться. Можно выбрать формальное образование и поступить на второе высшее или курсы переподготовки. Можно воспользоваться бесплатной информацией в интернете и пройти развивающие тренинги, посмотреть видеообучалки, мотивационные речи известных бизнесменов. Желание сделать обожаемое хобби делом жизни означает, что вы готовы к большим переменам и хотите улучшить свою жизнь, а не застрять навсегда в болоте нелюбимой работы. Этот путь может быть нелегким, но усилия всегда принесут дивиденды.
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