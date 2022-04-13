Как монетизировать любимое хобби: 5 советов эксперта

Оформите аккаунты в соцсетях

Как только вы определились с любимым делом, создайте для него странички в соцсетях. Добавьте фотографии работ или кадры, на которых вы с удовольствием занимаетесь этим хобби. Расскажите о ваших услугах или товарах друзьям, коллегам, чтобы запустить сарафанное радио. Они передадут своим близким, однокурсникам, соседям, что есть такой классный кондитер, швея, фитнес-тренер или астролог. Вскоре вы получите первых подписчиков и первые заказы.

Сформулируйте ваши преимущества и УТП

У каждого успешного бизнеса есть УТП — уникальное торговое предложение. По сути, это четкая формулировка, чем вы отличаетесь от всех конкурентов. Многие стесняются рассказывать о себе, о своих достижениях, хвалить свои товары или услуги. Но если вы хотите развиваться как бизнесмен, вам нужно научиться это делать. Для начала напишите несколько вариантов текста короткого объявления о себе: что вы предлагаете, почему это интересно. Сделайте акцент на пользе и выгоде от использования ваших услуг — люди любят, как кто-то помогает сделать их жизнь легче. Покажите этот текст близким или друзьям и попросите критически оценить: привлекателен ли он, вызывает ли желание узнать о вас больше. Переписывая это объявление несколько раз, в какой-то момент вы четко поймете, чем вы уникальны и почему на вас стоит обратить внимание. Например, если вы предлагаете услуги по выгулу животных, сделайте акцент на наличии у вас ветеринарного образования и трех собственных собак. Разместите такое объявление для жителей ближайших к вам домов и добавьте информацию, что вы живете по соседству и сможете оперативно забрать питомца на прогулку при необходимости.

Запустите рекламу

«Сарафанная» реклама бесплатна, но ограничена в ресурсах — вряд ли знакомые знакомых расскажут о вас всему городу. Если вы чувствуете, что дело идет на подъем и у вас есть много сил, чтобы им заниматься, всерьез задумайтесь о платной рекламе. Это может быть таргетинг в социальных сетях, настроенный на заинтересованных в ваших услугах людях. Можно найти заметных местных блогеров и договориться с ними о сотрудничестве по бартеру или за деньги. Например, вы испечете роскошный торт для дня рождения этого блогера, а он расскажет о вас в своих постах и привлечет к вам внимание своей аудитории. Еще один вариант — пиар-менеджер. Он договорится о публикациях в СМИ, чтобы все узнали, какой вы крутой специалист. Не стесняйтесь рассказывать о своем бизнесе от первого лица, выходить в прямые эфиры или даже поучаствовать в программе на телевидении. Люди очень любят узнавать о жизни других, поэтому ваша «говорящая голова» и сильный личный бренд — возможность более успешно продавать ваши товары или услуги.