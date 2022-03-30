Что будет с экономикой и как сохранить деньги: отвечает эксперт по финансам

Мы живем в нестабильное время, поэтому любой финансовый анализ различных сфер актуален непродолжительное время. Все меняется очень быстро и очень часто. Что же происходит с экономикой на таких высоких скоростях? Некое подобие шахматной партии. Мы «играем» с нашими западными партнерами, и неизвестно, кто поставит финальный мат.

Все, что творится на наших глазах, началось далеко не вчера. Еще с 2014 года, после присоединения Крыма, мы испытываем определенное давление. Конечно же, под таким прессингом экономика могла пасть, но мы сумели преобразовать произошедшее себе во благо. Мы начали восстанавливать сельское хозяйство, реализовали импортозамещение во многих сферах. Можно смело сказать, что Россия вышла из ограничений победителем.

На протяжении восьми лет, которые мы находимся под давлением, прорабатывались различные сценарии исхода. Тот, который мы сейчас проживаем, не самый пессимистичный. Допускались варианты намного хуже.

Экономические инструменты, которые сегодня применены, — это и ограничения валютных операций, и оплата иностранных долговых обязательств в рублевом эквиваленте — все это говорит о том, что мы были готовы к случившемуся. И сегодня мы наносим свой серьезный контрудар. Как? Уменьшая валютные транзакции внутри страны, тем самым увеличивая рублевый товарооборот и предвосхищая события, которые могут произойти впоследствии.