Что будет с экономикой и как сохранить деньги: отвечает эксперт по финансам
Никита Демин
Эксперт по финансам, инвестор, квалифицированный трейдер, t.me/tradingDNV
Восемь лет под прессингом: как экономика готовилась к 2022 году
Мы живем в нестабильное время, поэтому любой финансовый анализ различных сфер актуален непродолжительное время. Все меняется очень быстро и очень часто. Что же происходит с экономикой на таких высоких скоростях? Некое подобие шахматной партии. Мы «играем» с нашими западными партнерами, и неизвестно, кто поставит финальный мат.
Все, что творится на наших глазах, началось далеко не вчера. Еще с 2014 года, после присоединения Крыма, мы испытываем определенное давление. Конечно же, под таким прессингом экономика могла пасть, но мы сумели преобразовать произошедшее себе во благо. Мы начали восстанавливать сельское хозяйство, реализовали импортозамещение во многих сферах. Можно смело сказать, что Россия вышла из ограничений победителем.
На протяжении восьми лет, которые мы находимся под давлением, прорабатывались различные сценарии исхода. Тот, который мы сейчас проживаем, не самый пессимистичный. Допускались варианты намного хуже.
Экономические инструменты, которые сегодня применены, — это и ограничения валютных операций, и оплата иностранных долговых обязательств в рублевом эквиваленте — все это говорит о том, что мы были готовы к случившемуся. И сегодня мы наносим свой серьезный контрудар. Как? Уменьшая валютные транзакции внутри страны, тем самым увеличивая рублевый товарооборот и предвосхищая события, которые могут произойти впоследствии.
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Финансовый прогноз: чего ждать — дефолта или рассвета
Сакраментальный вопрос: что насчет дефолта? Ожидать его не стоит. Он был бы возможен, если бы у страны не было средств для реализации финансовых обязательств, как это случилось в 1998 году. Сейчас все иначе. Даже в пиковые дни, когда вкладчики массово снимали свои средства со счетов, банки не подвели. Можно смело сказать: критический момент по выводу наличных пройден, отток капитала с вкладов пережит успешно. Это придает уверенность, что внутри страны деньги есть и все будет в порядке.
Более того, и на выплату внешних долгов средства имеются. Хотя с небольшой оговоркой: мы не можем выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте из-за ограничений европейских партнеров, которые заморозили наши активы у себя в различных банках. Вывод: ни о каком дефолте, даже техническом, речи не идет.
Наоборот, в среднесрочной перспективе экономику нашей страны ожидает расцвет. Да, в некоторых сферах нам придется потерпеть, ведь в связи с ограничениями нарушены технические и логистические цепочки, нас покинули некоторые зарубежные компании. Но при этом мы всегда остаемся самодостаточной страной. Конечно, в 90-х годах были допущены ошибки, которые позволили зарубежным партнерам повлиять на нашу автономность. Они заменили российское производство и продуктовую линейку. Но сегодня мы можем все вернуть и реализовать наш потенциал.
Как это будет происходить? Если какая-то сфера будет проседать, общество или руководство отрасли обратит на это внимание. Там, где внимание, там энергия. Значит, энергию направят на восстановление этой сферы.
Фото: freepik.com
В среднесрочной перспективе мы все восстановим. У нас есть масса примеров, как после Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки были восстановлены производственные мощности. А ведь военный масштаб, потери и урон несоизмеримы с тем, что происходит сейчас. Кроме того, сегодня экономика страны находится в ресурсном состоянии и мы сможем точечно залатать все внутренние «прорехи». Нельзя говорить, что их появление спровоцировали только лишь санкции. Проблемы у нас были и до этого. Просто партнеры не давали нам сфокусироваться на них, заменяя наши продукты, наши производственные мощности.
Мы во многом зависели от Запада, а сейчас выходим из этой кабалы. Поэтому с уверенностью можно заявить: с экономикой страны все будет в порядке, несмотря на небольшую «просадку», которую мы проходим сейчас.
В пользу этого также свидетельствуют увеличение пенсий и кредитные каникулы. Кроме того, если бы существовали предпосылки финансового краха России, то выплаты по различным дотациям и пособиям были бы сокращены или отменены вовсе.
Как хранить деньги, чтобы не остаться без них
Оптимальный вариант для сохранения и приумножения средств — диверсификация. Это актуально для людей с достатком средним и выше среднего. С помощью диверсификации вы сможете уменьшить свои риски и максимально реализовать потенциал денег. Главное — грамотно подобрать варианты хранения средств. Это может быть и покупка различной валюты на брокерской бирже, и покупка акций, если Московская биржа откроется.
Для людей, у которых сбережений немного, в качестве «вложений» следует рассмотреть товары первой необходимости: продукты питания, товары личной гигиены, лекарственные препараты. Можно закупить их по максимуму. На сегодняшний день это самый актуальный способ сохранить нажитое.
Фото: freepik