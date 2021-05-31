Ваш партнер — абьюзер? Пройдите тест и узнайте

Твой избранник все чаще срывается и обесценивает ваши отношения, а ты списываешь это на стресс и банальную усталость? А что если это первые звоночки домашней тирании и тебе нужно срочно бежать от этого, пока не стало еще хуже? Пройди наш тест и узнай, твой партнер абьюзер, или у него действительно сейчас непростой период в жизни, и он просто устал.