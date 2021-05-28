Возраст счастью не помеха: актрисы, которые удачно вышли замуж после 40 лет

Комментарий специалиста

Обратите внимание, сколько стереотипов вокруг. Одни женщины комплексуют из-за того, что не замужем в возрасте после сорока лет. Другие уверяют, что им якобы мешают выйти замуж дети, мол с «прицепом» не берут. Как мы понимаем, все это неуверенность в себе. Прежде чем вступать в отношения советую проработать именно этот пункт. Вокруг полно примеров женщин, которые выходят замуж в любом возрасте, с детьми или без. Последний вопрос сейчас тоже решается: например, если детей нет, их может родить суррогатная мать, можно усыновить, а есть пары, которые не хотят их в принципе. Смысл не в возрасте, а в ограничениях, которые вы сами себе ставите. Если отношения с мужчинами на протяжении ряда лет не складываются, значит есть проблема и начинать нужно именно с нее. Прорабатывать семейные сценарии, смотреть, как складывалась личная жизнь у мамы, разбирать, чего вы ждете от мужчины, чем вам в глубине души нравится ваше одиночество, от чего вы не готовы отказаться ради брака. Мужчины, которые хотят строить семью в зрелом возрасте, совершенно точно есть.