Возраст счастью не помеха: актрисы, которые удачно вышли замуж после 40 лет
Дарья Повереннова: мы шли к этому восемь лет
Совсем недавно коллеги и поклонники поздравляли с бракосочетанием Дарью Повереннову. 48-летняя актриса вышла замуж за миллионера-вдовца Андрей Шаронова спустя восемь лет отношений. Дарья махом опровергла сразу два мифа о том, что после сорока выйти замуж сложнее и что чем дольше пара встречается, тем меньше шансом дойти до ЗАГСа. С Шароновым Повереннова начала встречаться вскоре после смерти его жены — та умерла от инсульта, осталось двое детей. За восемь лет возлюбленные проверили отношения и убедились в том, что чувства крепкие. «Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли! С Днем всех влюбленных, друзья!» — писала под свадебными снимками актриса. Под венец она отправилась в белоснежном брючном костюме. Это ее второй брак, в прошлом она была женой режиссера Александра Жигалкина. Затем ее преследовала череда романов, заканчивавшихся болезненным разрывом.
Фото: Instagram @dpoverennova
Ольга Кабо: надеялась и дождалась
Актриса вышла замуж во второй раз в 41 год. И пусть брак недавно закончился недавно скандальным разводом, факт сотается фактом - актриса отправилась под венец после сорока лет и поначалу была счастлива в браке. После первого развода Кабо долго не везло в личной жизни. Она сама рассказывала, что хотела оказаться за крепким мужским плечом, но встретить подобного ответственного мужчину, который поощрял бы ее страсть к карьере, не удавалось. Затем оказалось, что у нее есть поклонник — бизнесмен, который через общих друзей искал возможности познакомиться. Им устроили совместный ужин, где удалось впервые перекинуться парой слов. Свидание за свиданием и буквально через несколько месяцев прозвучало предложение руки и сердца. А спустя три года после свадьбы актриса родила сына. Позже она говорила, что встретить любовь в зрелом возрасте — совершенно реально.
Фото: GlobalLookPress
Сальма Хайек: одна не осталась
Есть немало примеров звезд, которые вышли замуж после сорока в первый раз. И речь идет о голливудских дивах! Например, в 42 года отправилась под венец Сальма Хайек. Она долгое время встречалась с Анри Пино - кажется, пара изначально идеально дополняла друг другу. И все-таки возлюбленные даже разрывали помолвку, когда стало известно о том, что Линда Евангелиста родила от миллионера ребенка. В итоге все разрешилось: Хайек и Пино счастливы в браке больше десяти лет, а на ребенка супруг актрисы выплачивает щедрые алименты.
Кэмерон Диаз: любовь вместо карьеры
Длинноногую красавицу Кэмерон Диаз долго жалели поклонники: успешная, харизматичная, сногсшибательная внешность, но в личной жизни, увы, не везет. Но не тут то было: все изменилось в 2015 году. На тот момент 43-летняя Диаз вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. А через четыре года родила дочь Рэддикс Хлою. Карьеру на данный момент актриса оставила. Более того, она призывает женщин стареть естественным образом и не идти на поводу у индустрии красоты с ее диктатом вечной молодости.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GlobalLookPress
Хелен Миррен: первый брак после 50 лет
Кинодива вышла замуж в 52 года. И это первый и единственный брак знаменитой актрисы. Конечно, в ее жизни случались романы и гражданские браки, но под венец она отправилась уже в зрелом возрасте, когда многие готовы махнуть на себя рукой. Миррен познакомилась с будущим мужем, режиссером, на съемках. Страшно злилась, что он опаздывает на пробы с ней. В итоге завязались отношения, которые увенчались браком. Актриса просила только одного: чтобы с получением штампа в паспорте, в их отношении друг к другу ничего не изменилось. Судя по продолжительности брака, они вместе больше двадцати лет, супругу удалось выполнить ее просьбу. К слову, Хелен уверяет, что никогда не стремилась замуж и уж точно не комплексовала из-за того, что так поздно (по чьим-то меркам) стала женой.
Комментарий специалиста
Обратите внимание, сколько стереотипов вокруг. Одни женщины комплексуют из-за того, что не замужем в возрасте после сорока лет. Другие уверяют, что им якобы мешают выйти замуж дети, мол с «прицепом» не берут. Как мы понимаем, все это неуверенность в себе. Прежде чем вступать в отношения советую проработать именно этот пункт. Вокруг полно примеров женщин, которые выходят замуж в любом возрасте, с детьми или без. Последний вопрос сейчас тоже решается: например, если детей нет, их может родить суррогатная мать, можно усыновить, а есть пары, которые не хотят их в принципе. Смысл не в возрасте, а в ограничениях, которые вы сами себе ставите. Если отношения с мужчинами на протяжении ряда лет не складываются, значит есть проблема и начинать нужно именно с нее. Прорабатывать семейные сценарии, смотреть, как складывалась личная жизнь у мамы, разбирать, чего вы ждете от мужчины, чем вам в глубине души нравится ваше одиночество, от чего вы не готовы отказаться ради брака. Мужчины, которые хотят строить семью в зрелом возрасте, совершенно точно есть.
Фото: GlobalLookPress, Instagram_
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