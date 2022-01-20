Дискриминация на работе: пустяк или реальная опасность для личности

Дискриминация на работе: пустяк или реальная опасность для личностиКолумнист — обо всех проявлениях психологического притеснения
Кристина Софи
Эксперт по созданию продающего прогрева и масштабированию бизнеса, блогер
Виды дискриминации на работе. Может ли она быть незаметной
Если вы работаете в найме, некоторые виды психологического и эмоционального давления могут быть завуалированными.
Сексизм — дискриминация по половому признаку. Самая неприметная, потому что мы привыкли к некоторым вещам с детства и зачастую не считаем их притеснением. Например, у женщины при приеме на работу обязательно уточнят, кто будет сидеть с ее ребенком, если он заболеет. У мужчины никогда не поинтересуются этим обстоятельством, поскольку в нашем обществе заведено, что именно мама остается на больничном.
Эйджизм — дискриминация по возрастному признаку. В вакансиях часто упоминается возрастной ценз, и на собеседованиях HR-менеджер может отказать в рассмотрении заявки кандидату только на основе того, что он не проходит по этому критерию. Да и в коллективе нередко «добро» подшучивают над молодым сотрудником, упоминая его возраст.
Лукизм — дискриминация по внешнему признаку, когда человек не соответствует общепринятым стандартам. Красивым, соответствующе одетым мужчинам и женщинам проще получить должность, построить отношения, познакомиться и так далее. При приеме на работу отдадут предпочтение тому, кто выглядит по канонам, «прилично». В то время как крутого специалиста с татуировками, нестандартной стрижкой или цветом волос, пирсингом и другими особенностями внешности вряд ли возьмут в солидную компанию, несмотря на все его умения и навыки.
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Проявление дискриминации при работе в инфополе
Многие виды дискриминации ярко видны в инфополе, поскольку в интернете мало кто боится открыто выражать свое мнение и даже агрессию. Сексизм проявляется в неудовлетворенности мужчин собственной позицией в сфере заработка и личной жизни. Поэтому нередко в блогах девушек, демонстрирующих дорогие покупки, появляются едкие комментарии, в которых представители сильного пола транслируют мысль, что женщина не может своим трудом и умом достичь финансового благополучия — только лишь получить ценные вещи в подарок или в качестве «оплаты» за какие-то личные услуги.
По внешнему виду также нередко возникает прессинг в социальных сетях, и довольно жесткий. Он может проявляться в оскорблениях, нецензурных выражениях, высмеивании и т. п.
А вот эйджизм в инфополе уже не настолько ярко выражен. Раньше, если человек не достиг 30 лет, его не воспринимали как наставника, считали, что у него недостаточно опыта, чтобы давать советы и чему-то учить. Но нынешнее поколение Z гораздо сильнее многих зрелых людей. Оно быстрее, мобильнее, активнее, амбициознее. Разгон от создания идеи до реализации практически моментальный. Поэтому в инфополе значение возраста уже не играет такой большой роли — больше смотрят на результаты.
Несет ли дискриминация на работе опасность для развития личности
В найме ущемление любого типа опасно для личности и ее развития. Человек — существо социальное. При регулярной дискриминации, скрытой или явной, он будет испытывать психологический дискомфорт. Тело всегда считывает любой вид давления и реагирует на него соответствующе. У человека снижается продуктивность деятельности, появляется эмоциональная подавленность, нежелание возвращаться к работе. А о саморазвитии и речи не идет. Нахождение в состоянии постоянного стресса негативно сказывается на всем организме, и впоследствии это может привести к нарушению психологического и физического здоровья.
Фото: freepik.com
Как противостоять дискриминации
Ситуации у всех разные, причины, по которым человек терпит давление, — тоже. Но если вы столкнулись с дискриминацией и не хотите подвергать свое здоровье опасности, то пробуйте бороться:
- давайте отпор, не позволяйте себя унижать;
- не бойтесь не соответствовать чужим ожиданиям;
- не нарушайте границы других и не давайте нарушать свои;
- прямо заявляйте о том, что вам не нравится, что вы не хотите слышать, но без агрессии.
Если не помогают перечисленные способы — подумайте о смене места работы. Ни одна должность не стоит потерянного психологического комфорта и уверенности в себе.
Если ваша деятельность завязана на интернете, это дает больше возможностей избегать дискриминации. Агрессивных комментаторов можно блокировать. При массовой атаке ботов — закрыть аккаунт или запретить сообщения. Но, где бы вы ни работали, главное — слушать себя. Если есть силы защищаться, отстаивать справедливость, нужно защищаться, если нет — лучше сменить обстоятельства, предприятие, окружение.
Фото: freepik.com