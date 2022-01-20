Дискриминация на работе: пустяк или реальная опасность для личности

Проявление дискриминации при работе в инфополе

Многие виды дискриминации ярко видны в инфополе, поскольку в интернете мало кто боится открыто выражать свое мнение и даже агрессию. Сексизм проявляется в неудовлетворенности мужчин собственной позицией в сфере заработка и личной жизни. Поэтому нередко в блогах девушек, демонстрирующих дорогие покупки, появляются едкие комментарии, в которых представители сильного пола транслируют мысль, что женщина не может своим трудом и умом достичь финансового благополучия — только лишь получить ценные вещи в подарок или в качестве «оплаты» за какие-то личные услуги.

По внешнему виду также нередко возникает прессинг в социальных сетях, и довольно жесткий. Он может проявляться в оскорблениях, нецензурных выражениях, высмеивании и т. п.

А вот эйджизм в инфополе уже не настолько ярко выражен. Раньше, если человек не достиг 30 лет, его не воспринимали как наставника, считали, что у него недостаточно опыта, чтобы давать советы и чему-то учить. Но нынешнее поколение Z гораздо сильнее многих зрелых людей. Оно быстрее, мобильнее, активнее, амбициознее. Разгон от создания идеи до реализации практически моментальный. Поэтому в инфополе значение возраста уже не играет такой большой роли — больше смотрят на результаты.

Несет ли дискриминация на работе опасность для развития личности

В найме ущемление любого типа опасно для личности и ее развития. Человек — существо социальное. При регулярной дискриминации, скрытой или явной, он будет испытывать психологический дискомфорт. Тело всегда считывает любой вид давления и реагирует на него соответствующе. У человека снижается продуктивность деятельности, появляется эмоциональная подавленность, нежелание возвращаться к работе. А о саморазвитии и речи не идет. Нахождение в состоянии постоянного стресса негативно сказывается на всем организме, и впоследствии это может привести к нарушению психологического и физического здоровья.