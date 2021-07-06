Почему Джулианна Мур считает, что говорить об изящном старении женщины — сексизм
«А разве существует некрасивый способ стареть? Конечно, у нас нет выбора. Ни у кого нет выбора относительно старения, так что это не позитивный или негативный момент, это просто так. Это часть человеческого состояния, так почему же мы всегда говорим об этом, как будто это что-то, что мы контролируем?», — приводят слова Джулианны Мур журналисты издания Eonline. По словам актрисы, старение — требование жизни, человек либо стареет, либо умирает молодым.
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Фото: Instagram juliannemoore
Обладательница множественных кинопремий призывает людей изменить свое восприятие старения, принять, что это не начало конца, и совсем не связано с внутренним ростом. По ее словам, старение — это вызов самому себе, чтобы также жить, интересоваться чем-то новым, развиваться, заводить новые знакомства и прочее.
Фото: Instagram juliannemoore
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