8 способов наладить отношения с начальством и не потерять работу

Чаще обращайтесь к руководителю за советом

Покажите своему шефу, что вы цените его опыт и профессионализм, и его советы имеют для вас большую ценность. Даже если вы сами вполне неплохо разбираетесь в том вопросе, который вам поручили, все равно не действуйте самостоятельно — оставьте некоторые уточнения для руководителя, чтобы он не подумал, что все решения вы принимаете сами за его спиной.

Проявите интерес к его персоне, узнайте, что ему нравится

Не забывайте, что руководитель — такой же человек, как и вы. Поэтому постарайтесь наладить с ним контакт. Например, проявите искренний интерес к его персоне, узнайте, что ему нравится помимо работы, чем он увлекается. Возможно, у вас даже найдутся общие интересы, и вы сможете быстрее найти общий язык.

Относитесь к начальнику с уважением и пониманием

Ни в коем случае не показывайте свое пренебрежительное отношение к начальнику, даже если он младше вас или, например, пришел работать в эту компанию позже всех остальных сотрудников. Ни в коем случае не высмеивайте его идеи, какими бы нелепыми они вам не казались. Относитесь с уважением к человеку, и он ответит вам тем же.