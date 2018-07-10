logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

8 способов наладить отношения с начальством и не потерять работу

Казалось бы, вот и работаете вы ничуть не хуже других, и показатели у вас в норме, однако именно к вам проявляет особый интерес руководитель и именно ваши промахи выставляет на всеобщее обсуждение. И как же быть в этом случае, ведь без работы вам остаться никак нельзя, а отношения с начальством оставляют желать лучшего? Мы собрали несколько эффективных способов, которые вам обязательно помогут.

Чаще обращайтесь к руководителю за советом

Покажите своему шефу, что вы цените его опыт и профессионализм, и его советы имеют для вас большую ценность. Даже если вы сами вполне неплохо разбираетесь в том вопросе, который вам поручили, все равно не действуйте самостоятельно — оставьте некоторые уточнения для руководителя, чтобы он не подумал, что все решения вы принимаете сами за его спиной.

Проявите интерес к его персоне, узнайте, что ему нравится

Не забывайте, что руководитель — такой же человек, как и вы. Поэтому постарайтесь наладить с ним контакт. Например, проявите искренний интерес к его персоне, узнайте, что ему нравится помимо работы, чем он увлекается. Возможно, у вас даже найдутся общие интересы, и вы сможете быстрее найти общий язык.

Относитесь к начальнику с уважением и пониманием

Ни в коем случае не показывайте свое пренебрежительное отношение к начальнику, даже если он младше вас или, например, пришел работать в эту компанию позже всех остальных сотрудников. Ни в коем случае не высмеивайте его идеи, какими бы нелепыми они вам не казались. Относитесь с уважением к человеку, и он ответит вам тем же.

Старайтесь подавать больше креативных идей и конструктивных предложений

Постарайтесь как можно чаще подходить к шефу с хорошими новостями и конструктивными предложениями. Так вы покажете, что можете не только доставлять ему головную боль и очередную порцию проблем, но и решать важные вопросы. Вот увидите, что спустя какое-то время руководитель начнет к вам прислушиваться и даже может поручить выполнение какого-то перспективного проекта.

Не опускайтесь до сплетен и не ввязывайтесь в интриги

Даже если вы уверены, что именно интриги помогают продвинуться по карьерной лестнице, а сплетни дают вам возможность узнать слабые стороны своих конкурентов, постарайтесь включить благоразумие и держаться подальше от этих офисных разборок. Тем самым вы дадите понять вашему руководителю, что ведете честную игру и на вас можно положиться в самой сложной ситуации.

Не сравнивайте своего руководителя с предыдущим начальником

Это не только непрофессионально, но и невежливо. Во-первых, все люди разные, и это нужно принимать, а во-вторых, если вы уверены, что прежний ваш руководитель был на голову выше, тогда возникает вполне резонный вопрос: «А чего же тогда вы от него ушли?!» Подобным сравнением вы не только обидите человека, но и вызовете его агрессию по отношению к вам.

Проявляйте инициативу, показывайте, что вам важно то, что происходит в компании

Не сидите тихо в углу, всем своим видом показывая, что вы лишь делаете свою работу, а все, что происходит вокруг, вас не касается. Обычно такие безынициативные сотрудники больше всего раздражают руководителей и оказываются в числе первых на увольнение. Поэтому не испытывайте судьбу и терпение своего начальника.

Научитесь улавливать настроение босса и не попадайтесь под горячую руку

Это, конечно, талант, которому можно научиться за какое-то время. Но иногда даже невооруженным взглядом видно, что к человеку сейчас лучше не подходить. Вообще! Ни с заявлением на отпуск, ни с очередной петицией. Тем самым вы лишь подольете масла в огонь и еще больше настроите вашего начальника против вас.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Вот такую Пугачеву я люблю»: Максим Галкин показал честное фото жены
«За деньги возможно все»: экс-участница «Дома-2» заявила, что Михаил Галустян изменил жене с ней
#Моеголоелето: Анфиса Чехова не комплексует и показывает аппетитную фигуру топлес
«Одно лицо со Штурм»: 48-летняя Лада Дэнс изменилась до неузнаваемости из-за «уколов красоты»
Такая взрослая! Четырехлетняя Лиза Галкина стала звездой показа мод под пальмами
Экс-участница «Дома-2» Полина Лобанова скончалась на 21-м году жизни