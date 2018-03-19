Постоянно перебиваете

Неумение слушать выведет из себя кого угодно, а не только вашего непосредственного руководителя. И как бы вам не хотелось рассказать о себе любимой, считая, что ваша персона намного важнее того, что вам рассказывает босс, держите себя в руках и дайте человеку высказаться. А лишь затем вы сможете вставить свои комментарии или озвучить несколько предложений, которые, как вам кажется, помогут решить тот или иной вопрос.

Не считаетесь с мнением окружающих

Любому начальнику необходимо почувствовать себя значимым и понять, что к его мнению прислушиваются. А если вы привыкли пропускать его слова мимо ушей и проворачивать дела за его спиной, будьте готовы к тому, что в один момент вас настигнет его праведный гнев — и вас вежливо, но твердо попросят освободить занимаемую должность. Менеджеры по персоналу советуют избегать подобных моментов и рекомендуют лишний раз ставить в копию своего руководителя, если вдруг вы участвуете в какой-то важной переписке с клиентами. Даже если последнее слово в этом вопросе останется за вами как за профессионалом, тем самым вы покажете своему начальнику, что ведете открытую игру и позволяете ему вмешаться в процесс, если он посчитает нужным.

Вас слишком много

Помните Шурочку из фильма «Служебный роман», которую выдвинули на общественную работу, а потом никак не могли «задвинуть» обратно? Это самый наглядный пример того, как можно за короткий срок свести с ума любого, даже самого спокойного и терпеливого человека. Поэтому вместо того, чтобы каждые пять минут надоедать боссу своими вопросами, лучше подумайте о том, какие бы моменты вы смогли решить самостоятельно, а какие перераспределить на другие дни. Составьте план работы и дергайте вашего руководителя только в самом крайнем случае.

Распускаете сплетни и поддерживаете интриги

Разжигание споров и неурядиц на рабочем месте еще никого до добра не доводило. И хотя психологи уверяют, что некоторым беспринципным особам сплетни и интриги помогают продвинуться по службе, то в большинстве случаев подобное поведение заканчивается весьма плачевно. В какой-то определенный момент вас вызывают в кабинет начальника и просят написать заявление по собственному желанию. Если подобный вариант развития событий вас не устраивает, тогда постарайтесь поддерживать со всеми хорошие теплые отношения, не ввязываясь в разборки и не участвуя в дележке власти.