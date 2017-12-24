«Закулисная борьба» - явление не новое, но в последнее время почему-то многие стали воспринимать этот метод исключительно как способ продвинуться по карьерной лестнице, показав руководителю, кто тут действительно достоин повышения. При этом со временем подобный стиль поведения вытесняет остальные рабочие коммуникации и процесс управления выстраивается на основе непроверенной информации. Мы решили разобраться, действительно ли сплетни и интриги помогают сделать карьеру и чем такое поведение сотрудников грозит компании.

К сожалению, люди всегда объединялись в коалиции и затевали тайные разборки, чтобы получить власть, деньги или признание. От этого никуда не уйдешь. В компаниях, особенно крупных, все стараются выделиться и любыми способами продвинуться по служебной лестнице. Ведь значимость человека в этом случае возрастает в глазах коллег, да и он сам, получив определенную власть, теряет бдительность и начинает воспринимать происходящее как должное. Итак, на основе каких интересов образуются подобные группы, которые впоследствии могут начать свою подпольную борьбу: развлекательные. Люди собираются вместе, чтобы заняться чем-то не очень хорошим, либо весело провести время вместе. Подобные коллективы возникают стихийно, и они постоянно чем-то увлечены.

родственные. Возникают, когда в офисе собираются коллеги-родственники. В некоторых компаниях, например, существуют целые семейные кланы, члены которых возглавляют различные направления, и все держат под контролем.

рабочие. Сотрудники разных отделов собираются вместе в неформальной обстановке для обсуждения профессиональных или корпоративных вопросов.

Чем же опасны сплетни? Во-первых, они не отражают действительную картину и мешают принятию правильных решений. А во-вторых, со временем сотрудники настолько проникаются сплетнями, что начинают ими жить. И вместо того, чтобы посвятить время своим прямым обязанностям, они начинают обсуждать то, что происходит в организации, выискивать новые сведения, делать неправильные выводы, теряя при этом мотивацию к работе и выполняя свои задания весьма посредственно. Например, некоторые сотрудники, которые много лет работают на своем месте и в конце концов решают «подсидеть»» своего начальника, чтобы получить желаемое повышение, начинают вести свою информационную политику, выставляя своего начальника в весьма неприглядном виде. Многим удается добиться желаемого результата, но со временем руководство компании понимает, то эти люди не обладают такими же знаниями и умениями, как их предшественники, и принимают решение поменять такого работника.

Ольга Петровская сертифицированный карьерный консультант, коуч Cornerstone