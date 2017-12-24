«Закулисная борьба» - явление не новое, но в последнее время почему-то многие стали воспринимать этот метод исключительно как способ продвинуться по карьерной лестнице, показав руководителю, кто тут действительно достоин повышения. При этом со временем подобный стиль поведения вытесняет остальные рабочие коммуникации и процесс управления выстраивается на основе непроверенной информации. Мы решили разобраться, действительно ли сплетни и интриги помогают сделать карьеру и чем такое поведение сотрудников грозит компании.

К сожалению, люди всегда объединялись в коалиции и затевали тайные разборки, чтобы получить власть, деньги или признание. От этого никуда не уйдешь. В компаниях, особенно крупных, все стараются выделиться и любыми способами продвинуться по служебной лестнице. Ведь значимость человека в этом случае возрастает в глазах коллег, да и он сам, получив определенную власть, теряет бдительность и начинает воспринимать происходящее как должное.

Итак, на основе каких интересов образуются подобные группы, которые впоследствии могут начать свою подпольную борьбу:

  • развлекательные. Люди собираются вместе, чтобы заняться чем-то не очень хорошим, либо весело провести время вместе. Подобные коллективы возникают стихийно, и они постоянно чем-то увлечены.

  • родственные. Возникают, когда в офисе собираются коллеги-родственники. В некоторых компаниях, например, существуют целые семейные кланы, члены которых возглавляют различные направления, и все держат под контролем.

  • рабочие. Сотрудники разных отделов собираются вместе в неформальной обстановке для обсуждения профессиональных или корпоративных вопросов.

Чем же опасны сплетни? Во-первых, они не отражают действительную картину и мешают принятию правильных решений. А во-вторых, со временем сотрудники настолько проникаются сплетнями, что начинают ими жить. И вместо того, чтобы посвятить время своим прямым обязанностям, они начинают обсуждать то, что происходит в организации, выискивать новые сведения, делать неправильные выводы, теряя при этом мотивацию к работе и выполняя свои задания весьма посредственно.

Например, некоторые сотрудники, которые много лет работают на своем месте и в конце концов решают «подсидеть»» своего начальника, чтобы получить желаемое повышение, начинают вести свою информационную политику, выставляя своего начальника в весьма неприглядном виде. Многим удается добиться желаемого результата, но со временем руководство компании понимает, то эти люди не обладают такими же знаниями и умениями, как их предшественники, и принимают решение поменять такого работника.

Ольга Петровская
сертифицированный карьерный консультант, коуч Cornerstone

Я на практике встречала много случаев, когда с помощью таких методов люди пытались строить карьеру, но, к сожалению, даже если и преуспевали в этом на первом этапе, в результате оказывались в сильном проигрыше. Почему? Во-первых, все тайное рано или поздно становится явным. Правда все равно будет известна и это сильно ударит по репутации недобросовестного сотрудника. Во-вторых, окружающие понимают, что человеку, использующему такие методы, точно не стоит доверять. В итоге человек может стать заложником своего поведения и вместо ожидаемой выгоды получить в двое больше проблем. Поэтому перед тем, как затевать «закулисную борьбу», задумайтесь, что вы хотите получить: краткосрочный эффект или долгосрочную стратегию.

Если вдруг вас втягивают в сплетни, стоит просто прекратить подобные диалоги и вежливо перевести тему. Вообще в подобных ситуациях очень важно соблюдать нейтралитет, не давая себя вовлечь в какие-то разборки. Ведь возможно, против вас используются скрытые манипуляции, и ситуация может сложиться таким образом, что ваши фразы, выдернутые из контекста, будут использованы против вас. Лучше быть открытым и дружелюбным и тогда люди тоже проникнутся к вам уважением.

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