Как сплетни и интриги отражаются на вашей карьере
«Закулисная борьба» - явление не новое, но в последнее время почему-то многие стали воспринимать этот метод исключительно как способ продвинуться по карьерной лестнице, показав руководителю, кто тут действительно достоин повышения. При этом со временем подобный стиль поведения вытесняет остальные рабочие коммуникации и процесс управления выстраивается на основе непроверенной информации. Мы решили разобраться, действительно ли сплетни и интриги помогают сделать карьеру и чем такое поведение сотрудников грозит компании.
Ольга Петровская
сертифицированный карьерный консультант, коуч Cornerstone