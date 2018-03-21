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Стремясь как можно скорее стать своей в большом городе, многие девушки совершают ряд промахов, которые, увы, работают против них. И каких бы карьерных высот они при этом ни добились, но вкус и чувство стиля — то, что не купишь ни за какие деньги! Особенно это касается тех женщин, которые всеми силами пытаются выделиться из толпы. Рассказываем, на какие вещи стоит обратить внимание всем дамам, которые мечтают выглядеть как настоящая леди, а не как провинциальная барышня.

Осанка и походка

Элегантная женщина, которой хватило терпения и мужества выстоять перед любыми трудностями, может похвастаться королевской осанкой. И, как уверяют психологи, такая дама не состарится никогда, олицетворяя собой успешную молодую особу. По походке, к слову, также можно многое сказать о женщине. Помните, как в фильме «Служебный роман» Калугину учили красиво ходить? Ножка от бедра, головка чуть приподнята, глазки опущены…. И, как подтверждают психологи, мужчины действительно не пропускают такую даму.

Речь и образованность

Вы удивитесь, но ваша речь может сказать о вас гораздо больше, чем, скажем, одежда или аксессуары. Так, например, девушка из высшего общества никогда не будет использовать яркие экспрессивные слова и выражения, вместо этого она заменит их словосочетаниями, которые несут в себе нейтральную эмоциональную и смысловую нагрузку. Что касается слов-паразитов, то им тоже не место в речи успешной столичной дамы, а вот барышни провинциального происхождения, напротив, используют их с завидной регулярностью, не всегда четко и ясно выражая свои мысли. Кстати, об образованности. Мало быть начитанной дамой с красным дипломом. Эксперты отмечают, что главное правило поведения в обществе — не умничать и не ставить собеседника в неловкое положение.

Внешний вид и знание дресс-кода

Если вы привыкли надевать все лучшее сразу и даже на работу собираетесь как на праздник, то не удивляйтесь, что окружающие провожают вас недоуменными взглядами и снисходительно улыбаются. Элегантная дама всегда подбирает наряды, которые подходят ее возрасту, типу фигуры, времени году и другим параметрам. Так, например, если вас пригласили на официальное мероприятие, то не стоит выбирать короткую юбочку, украшенную пайетками, и футболку с мультяшными героями, приправив все это безобразие золотыми кольцами, массивной цепочкой и десятисантиметровыми каблуками. Знание дресс-кода — то, что отличает провинциалку от столичной женщины.

Жесты и умение вести себя за столом

Активно жестикулировать не принято даже у итальянок — в этой нации данную вольность могут себе позволить лишь мужчины, что уж говорить о нас. Элегантная женщина никогда не будет суетиться, перепрыгивать через несколько ступенек, нестись сломя голову, расталкивая всех и вся на своем пути. Увы, чего не скажешь о девушках из провинции. Многие из них почему-то считают, что все вокруг им должны, и если, скажем, люди спокойно стоят в очереди, то их прямая обязанность — пролезть вперед, попутно обматерив всех вокруг. К слову, знание столового этикета тоже показывает ваш статус и происхождение. И важно не только знать названия столовых приборов и как (в какой ситуации) ими пользоваться, но и уметь вовремя продемонстрировать, что вы закончили паузу или что вам необходима помощь.

Гонка за брендами и «тюнинг» внешности

Столичные дамы уже давно переболели «брендоманией» и теперь с большей охотой гармонично учатся сочетать вещи из масс-маркета с дизайнерскими новинками. Увы, но провинциальные девушки, которые только-только добрались до всего этого изобилия, мало того, что будут копить на вожделенную вещь того или иного бренда, так еще и обязательно похвастаются покупкой во всех социальных сетях. Ну а те, кому до настоящих Chanel или Prada еще очень далеко, заглянут в ближайший магазинчик, где найдут какой-нибудь фейк — главное, чтобы было видно логотип. Внешности, кстати, это тоже касается. Элегантная женщина умело пользуется косметикой, знает, как подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки, а также регулярно посещает косметолога, чтобы поддерживать красоту и здоровье кожи. А вот провинциальные барышни станут любимыми клиентками пластических хирургов и косметологов, чтобы как можно больше закачать себе геля в губы и скулы, уменьшить носик, а также нарастить волосы и реснички.

Особое отношение к мужчинам и стремление выйти замуж

Столичные женщины не ставят себе цель во что бы то ни стало выйти замуж. Безусловно, они тоже мечтают о муже и детях, но и без благоверного чувствуют себя весьма неплохо. Что касается провинциальных девушек, то когда-то давно им вбили в голову, что главное в жизни — найти достойного мужчину, который будет содержать семью и обеспечивать все капризы супруги. Вот они и ищут подходящего кандидата. При этом на всех представителей сильного пола они смотрят хищно и оценивающе, прикидывая его размер дохода, уровень щедрости и способности удовлетворить их запросы.

Уверенность в своей неотразимости и определенные привычки

Девушки из провинции уверены, что большой город ждал только их. Они думали, что как только окажутся в мегаполисе, то все тут же упадет к их ногам: деньги, слава, признание и богатый любящий муж в придачу. С комплексами у них, кстати, тоже все в порядке — их просто нет. А вот привычки тоже могут сказать о вас очень многое. Например, постоянно чесать голову на людях, ковыряться в ушах у всех на виду, бесцеремонно поправлять колготки или бюстгальтер, пользоваться зубочисткой или грызть ногти не придет в голову элегантной женщине. Потому как она знает правила этикета и умело применяет их в жизни.

Фото: Shutterstock

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