Осанка и походка

Элегантная женщина, которой хватило терпения и мужества выстоять перед любыми трудностями, может похвастаться королевской осанкой. И, как уверяют психологи, такая дама не состарится никогда, олицетворяя собой успешную молодую особу. По походке, к слову, также можно многое сказать о женщине. Помните, как в фильме «Служебный роман» Калугину учили красиво ходить? Ножка от бедра, головка чуть приподнята, глазки опущены…. И, как подтверждают психологи, мужчины действительно не пропускают такую даму.

Речь и образованность

Вы удивитесь, но ваша речь может сказать о вас гораздо больше, чем, скажем, одежда или аксессуары. Так, например, девушка из высшего общества никогда не будет использовать яркие экспрессивные слова и выражения, вместо этого она заменит их словосочетаниями, которые несут в себе нейтральную эмоциональную и смысловую нагрузку. Что касается слов-паразитов, то им тоже не место в речи успешной столичной дамы, а вот барышни провинциального происхождения, напротив, используют их с завидной регулярностью, не всегда четко и ясно выражая свои мысли. Кстати, об образованности. Мало быть начитанной дамой с красным дипломом. Эксперты отмечают, что главное правило поведения в обществе — не умничать и не ставить собеседника в неловкое положение.

Внешний вид и знание дресс-кода

Если вы привыкли надевать все лучшее сразу и даже на работу собираетесь как на праздник, то не удивляйтесь, что окружающие провожают вас недоуменными взглядами и снисходительно улыбаются. Элегантная дама всегда подбирает наряды, которые подходят ее возрасту, типу фигуры, времени году и другим параметрам. Так, например, если вас пригласили на официальное мероприятие, то не стоит выбирать короткую юбочку, украшенную пайетками, и футболку с мультяшными героями, приправив все это безобразие золотыми кольцами, массивной цепочкой и десятисантиметровыми каблуками. Знание дресс-кода — то, что отличает провинциалку от столичной женщины.