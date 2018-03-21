7 признаков, которые выдают в вас провинциалку
Осанка и походка
Элегантная женщина, которой хватило терпения и мужества выстоять перед любыми трудностями, может похвастаться королевской осанкой. И, как уверяют психологи, такая дама не состарится никогда, олицетворяя собой успешную молодую особу. По походке, к слову, также можно многое сказать о женщине. Помните, как в фильме «Служебный роман» Калугину учили красиво ходить? Ножка от бедра, головка чуть приподнята, глазки опущены…. И, как подтверждают психологи, мужчины действительно не пропускают такую даму.
Речь и образованность
Вы удивитесь, но ваша речь может сказать о вас гораздо больше, чем, скажем, одежда или аксессуары. Так, например, девушка из высшего общества никогда не будет использовать яркие экспрессивные слова и выражения, вместо этого она заменит их словосочетаниями, которые несут в себе нейтральную эмоциональную и смысловую нагрузку. Что касается слов-паразитов, то им тоже не место в речи успешной столичной дамы, а вот барышни провинциального происхождения, напротив, используют их с завидной регулярностью, не всегда четко и ясно выражая свои мысли. Кстати, об образованности. Мало быть начитанной дамой с красным дипломом. Эксперты отмечают, что главное правило поведения в обществе — не умничать и не ставить собеседника в неловкое положение.
Внешний вид и знание дресс-кода
Если вы привыкли надевать все лучшее сразу и даже на работу собираетесь как на праздник, то не удивляйтесь, что окружающие провожают вас недоуменными взглядами и снисходительно улыбаются. Элегантная дама всегда подбирает наряды, которые подходят ее возрасту, типу фигуры, времени году и другим параметрам. Так, например, если вас пригласили на официальное мероприятие, то не стоит выбирать короткую юбочку, украшенную пайетками, и футболку с мультяшными героями, приправив все это безобразие золотыми кольцами, массивной цепочкой и десятисантиметровыми каблуками. Знание дресс-кода — то, что отличает провинциалку от столичной женщины.
Жесты и умение вести себя за столом
Активно жестикулировать не принято даже у итальянок — в этой нации данную вольность могут себе позволить лишь мужчины, что уж говорить о нас. Элегантная женщина никогда не будет суетиться, перепрыгивать через несколько ступенек, нестись сломя голову, расталкивая всех и вся на своем пути. Увы, чего не скажешь о девушках из провинции. Многие из них почему-то считают, что все вокруг им должны, и если, скажем, люди спокойно стоят в очереди, то их прямая обязанность — пролезть вперед, попутно обматерив всех вокруг. К слову, знание столового этикета тоже показывает ваш статус и происхождение. И важно не только знать названия столовых приборов и как (в какой ситуации) ими пользоваться, но и уметь вовремя продемонстрировать, что вы закончили паузу или что вам необходима помощь.
Гонка за брендами и «тюнинг» внешности
Столичные дамы уже давно переболели «брендоманией» и теперь с большей охотой гармонично учатся сочетать вещи из масс-маркета с дизайнерскими новинками. Увы, но провинциальные девушки, которые только-только добрались до всего этого изобилия, мало того, что будут копить на вожделенную вещь того или иного бренда, так еще и обязательно похвастаются покупкой во всех социальных сетях. Ну а те, кому до настоящих Chanel или Prada еще очень далеко, заглянут в ближайший магазинчик, где найдут какой-нибудь фейк — главное, чтобы было видно логотип. Внешности, кстати, это тоже касается. Элегантная женщина умело пользуется косметикой, знает, как подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки, а также регулярно посещает косметолога, чтобы поддерживать красоту и здоровье кожи. А вот провинциальные барышни станут любимыми клиентками пластических хирургов и косметологов, чтобы как можно больше закачать себе геля в губы и скулы, уменьшить носик, а также нарастить волосы и реснички.
Особое отношение к мужчинам и стремление выйти замуж
Столичные женщины не ставят себе цель во что бы то ни стало выйти замуж. Безусловно, они тоже мечтают о муже и детях, но и без благоверного чувствуют себя весьма неплохо. Что касается провинциальных девушек, то когда-то давно им вбили в голову, что главное в жизни — найти достойного мужчину, который будет содержать семью и обеспечивать все капризы супруги. Вот они и ищут подходящего кандидата. При этом на всех представителей сильного пола они смотрят хищно и оценивающе, прикидывая его размер дохода, уровень щедрости и способности удовлетворить их запросы.
Уверенность в своей неотразимости и определенные привычки
Девушки из провинции уверены, что большой город ждал только их. Они думали, что как только окажутся в мегаполисе, то все тут же упадет к их ногам: деньги, слава, признание и богатый любящий муж в придачу. С комплексами у них, кстати, тоже все в порядке — их просто нет. А вот привычки тоже могут сказать о вас очень многое. Например, постоянно чесать голову на людях, ковыряться в ушах у всех на виду, бесцеремонно поправлять колготки или бюстгальтер, пользоваться зубочисткой или грызть ногти не придет в голову элегантной женщине. Потому как она знает правила этикета и умело применяет их в жизни.
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