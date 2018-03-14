Перекладывать ответственность на других

Невозможность принять решение — самая плохая привычка, которая говорит о вас как о ненадежном слабом человеке. Вместо того, чтобы постоянно перекладывать ответственность на других, научитесь отвечать за свои поступки и докажите всем, что на вас действительно можно положиться.

Постоянно надеяться

«Надежда умирает последней» — все мы помним этот постулат из детства, который нам постоянно навязывали взрослые. Но со временем такой девиз приводит к тому, что вместо того, чтобы предпринять что-то конкретное, чтобы приблизиться к своим целям, вы начинаете именно надеяться на то, что все разрешится само собой. Увы, но в жизни этот принцип не работает.

Соперничать без надобности

Здоровое соперничество — это, конечно, хорошо. Однако пытаться быть «впереди планеты всей» всегда и везде говорит скорее о вашей неуверенности, а не о вашей идеальности. А все потому, что со временем подобное поведение становится похожим на ревностную тягу быть лучше других и болезненное восприятие действительности. Психологи советуют смириться с тем, что всегда найдутся люди, которые будут вас в чем-то превосходить. Просто нужно изучить свои сильные стороны и делать ставку именно на них.