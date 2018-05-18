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6 очевидных признаков, что вы никогда не разбогатеете

Далеко не все довольны своим доходом. И если одни готовы выходить из зоны комфорта и делать все, чтобы улучшить свое финансовое положение, то другие так ничего и не предпринимают, кроме того, что лишь чаще начинают искать виноватых в своей неудавшейся жизни. Рассказываем, какие основные признаки указывают на то, что вы никогда не выберетесь из бедности и не измените ситуацию к лучшему.

Нелюбимая работа

Занятия, которые не приносят удовольствия, не делают вас счастливее и не мотивируют на новые подвиги. И вместо того, чтобы получать двойную радость — от самого процесса и от результата — вы просто делаете что-то на автомате, стараясь просто протянуть время до конца рабочего дня. В итоге это приводит к профессиональному выгоранию, стрессу, увольнению и, как результат, безденежью.

Желание на всем экономить

Запомните: чем больше вы экономите и отказываете себе в маленьких радостях жизни, тем меньше шансов у вас разбогатеть. Это закон сохранения денег в природе. Психологи уверяют, что этот принцип работает так: чем больше вы тратите, тем больше к вам возвращается. Только, конечно, тратить необходимо с умом. А желание «урвать» и бесконечное выискивание «дешевых аналогов» приводит лишь к тому, что вы учитесь не больше зарабатывать, а меньше тратить и обходиться малым.

Культ денег

Не стоит возводить деньги в ранг чего-то недосягаемого и относиться к ним с особым трепетом. Безусловно, финансы не терпят неуважительного обращения, однако это не значит, что вы должны подчинить свою жизнь тому, чтобы им служить. Напротив, это они должны служить вам и работать на вас. А если ваша жизнь сводится лишь к экономии на всем и ожиданиям, что когда у вас будет много денег, то все ваши проблемы разом решатся, то со временем наступает разочарование. Психологи в очередной раз напоминают, что не в благосостоянии счастье, и в наше время есть очень много примеров, когда действительно богатые люди, у которых есть все и даже больше, ощущают себя абсолютно несчастными.

Жалость к себе

Никогда не стоит себя жалеть и искать виноватых в своих неудачах. Ведь чем больше вы сожалеете об упущенных возможностях, отсутствии финансов, неудачных романах и неправильно прожитой жизни, тем больше вы тормозите процесс изменения ситуации в лучшую сторону. Поэтому вместо того, чтобы сокрушаться и выискивать в себе очередные недостатки, лучше подумайте о своих сильных сторонах и о том, как это можно применить.

Неумение радоваться чужим успехам

Если вы постоянно завидуете другим людям и считаете, что они недостойны того, что имеют, то ничего хорошего из этого не выйдет. Психологи советуют избавиться от этого негативного чувства и сконцентрироваться на собственных успехах и положительных эмоциях. Вам необходимо вдохновляться на новые подвиги и свершения, а не тратить свою жизнь на обсуждение, у кого какие машины, квартиры, романы и другие «незаслуженные подарки судьбы».

Другие приоритеты

Неумение правильно расставлять приоритеты — одна из причин, почему не получается справиться с безденежьем. Финансисты предупреждают: если вы хотите исправить свое финансовое положение, необходимо научиться просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед и не гнаться за сиюминутной выгодой. Вместо этого лучше подумать о тех блестящих перспективах, которых можно добиться в ближайшем будущем, если все грамотно распланировать уже сейчас. Ведь не зря в народе даже ходит такое поверье, что «легкие деньги и уходят так же быстро», а вот чтобы действительно разбогатеть, требуется приложить чуть больше усилий.

Фото: Shutterstock

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