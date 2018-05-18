6 очевидных признаков, что вы никогда не разбогатеете

Нелюбимая работа

Занятия, которые не приносят удовольствия, не делают вас счастливее и не мотивируют на новые подвиги. И вместо того, чтобы получать двойную радость — от самого процесса и от результата — вы просто делаете что-то на автомате, стараясь просто протянуть время до конца рабочего дня. В итоге это приводит к профессиональному выгоранию, стрессу, увольнению и, как результат, безденежью.

Желание на всем экономить

Запомните: чем больше вы экономите и отказываете себе в маленьких радостях жизни, тем меньше шансов у вас разбогатеть. Это закон сохранения денег в природе. Психологи уверяют, что этот принцип работает так: чем больше вы тратите, тем больше к вам возвращается. Только, конечно, тратить необходимо с умом. А желание «урвать» и бесконечное выискивание «дешевых аналогов» приводит лишь к тому, что вы учитесь не больше зарабатывать, а меньше тратить и обходиться малым.

Культ денег

Не стоит возводить деньги в ранг чего-то недосягаемого и относиться к ним с особым трепетом. Безусловно, финансы не терпят неуважительного обращения, однако это не значит, что вы должны подчинить свою жизнь тому, чтобы им служить. Напротив, это они должны служить вам и работать на вас. А если ваша жизнь сводится лишь к экономии на всем и ожиданиям, что когда у вас будет много денег, то все ваши проблемы разом решатся, то со временем наступает разочарование. Психологи в очередной раз напоминают, что не в благосостоянии счастье, и в наше время есть очень много примеров, когда действительно богатые люди, у которых есть все и даже больше, ощущают себя абсолютно несчастными.