Как научиться воспринимать свой и чужой успех правильно
Удивительная способность нашего сознания заключается в том, что любые победы (пусть маленькие или те, к которым мы, собственно, относимся косвенно) мы сразу же стараемся приписать себе, а вот как только нам на пути попадаются препятствия или все вдруг валится из рук, мы тут же начинаем винить в этом кого угодно, но только не себя или свою некомпетентность. Разбираемся, как перестать завидовать чужому успеху и правильно оценивать свои возможности.