Удивительная способность нашего сознания заключается в том, что любые победы (пусть маленькие или те, к которым мы, собственно, относимся косвенно) мы сразу же стараемся приписать себе, а вот как только нам на пути попадаются препятствия или все вдруг валится из рук, мы тут же начинаем винить в этом кого угодно, но только не себя или свою некомпетентность. Разбираемся, как перестать завидовать чужому успеху и правильно оценивать свои возможности.

Успех и везение — не одно и то же

Большинство людей, завидя на горизонте успешного человека, начинают тут же упрекать его в том, что ему просто повезло, а сам он ничего не сделал в этой жизни. Хотя действительно успешный человек так не считает. Он очень много и упорно работает, тратит меньше времени на сон и пустые развлечения, умеет считать деньги и, соответственно, добивается гораздо больше тех, кто привык работать, скажем, с 10 до 18, а потом отправиться домой и устроиться удобно перед телевизором.

Успешные же кандидаты время на телевизор тоже не тратят. Зато следят за своим здоровьем, занимаются спортом и посещают различные курсы. Они постоянно развиваются и открывают в себе новые таланты. Например, могут написать интересную книгу, в которой раскроют секрет своего успеха, или не менее привлекательную картину, которая будет потом с гордостью демонстрироваться гостям. Успешные люди добры и великодушны ко всем, кроме тех, кто, по их мнению, напрасно прожигает жизнь и даже не пытается чего-то добиться. Поэтому и окружение свое отбирают тщательно, не пуская туда слабаков и неудачников.