Ухудшение настроения при одной мысли о работе

Вы с ужасом представляете, что завтра понедельник — и вам снова придется отправляться в офис, а как только вы переступаете порог своей конторы, у вас тут же начинается головокружение и подступает тошнота. Это все говорит о том, что вы испытываете сильный стресс и тревогу, а это, по мнению экспертов, не самым лучшим образом сказывается на вашем организме.

Боязнь остаться без средств к существованию

Даже если вы представляете себе, как гордо несете руководству заявление об увольнении, на самом деле вы боитесь, что в один прекрасный день вам укажут на дверь и вы останетесь без средств. Совсем. А наличие кредита, ипотеки или других взносов не добавляет вам радости, а лишь заставляет держаться за нелюбимую работу. Психологи уверяют, что это замкнутый круг — и пока вы не найдете себе дело по душе, вы так и будете страдать. Ведь даже если вас угораздило ввязаться в ипотеку или приобрести автомобиль в кредит, все равно можно найти что-то вроде подработки и поскорее расквитаться с долгами.

Выполнение обязанностей на автомате

Вы забыли, когда в последний раз получали удовольствие от процесса и от конечного результата. Выполняя свои обязанности на автомате, вы мечтаете лишь о том, чтобы поскорее закончился рабочий день и вы смогли бы отправиться домой. Вам все равно, насколько правильно (или неправильно) вы выполнили поручения, вас больше занимают мысли о том, как скоро настанут выходные дни или можно ли взять очередной больничный, чтобы отдохнуть.

Вздрагивание от телефонных звонков

Вы боитесь подходить к телефону и открывать рабочую почту. Вас не покидает ощущение, что вам хотят навязать решение очередной сложной ситуации или, что еще хуже, обвинить вас в чем-то. Возможно, шеф просто хочет выпустить пар, но вам от этого действительно не легче.