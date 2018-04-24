Не повторять! 7 телодвижений на собеседовании, которые работают против вас

Выглядите букой

Улыбка является одним из самых важных составляющих вашего образа, считают эксперты. Искренняя улыбка поможет вам расположить к себе человека и показать, насколько вы открыты и доброжелательны. Но учтите! Улыбка должна быть действительно искренней, ведь рекрутер хороший психолог — и вмиг раскусит все ваши замыслы. Поэтому вместо того, чтобы корчить нечто, напоминающее гримасу клоуна, лучше глубоко вздохните и подумайте о чем-то приятном. Вот увидите, как ваше лицо сразу же преобразится.

Вторгаетесь в личное пространство

Это, пожалуй, одна из самых главных ошибок, которую могут совершить кандидаты. Многие из них уверены, что чем ближе они будут сидеть к собеседнику, тем лучше их услышат и, соответственно, поймут. Поэтому они нависают над бедным менеджером по персоналу, вызывая у него душевный дискомфорт и желание побыстрее закончить эту встречу. То же самое происходит, если вдруг вы начинаете хватать своего собеседника за руку, хлопать по плечу и тому подобное.

Прячете взгляд или, напротив, смотрите постоянно в глаза

Во всем нужна мера, и особенно в зрительном контакте. Ведь пристальный немигающий взгляд так же плох, как и упорное рассматривание столешницы в то время, когда рекрутер задает вам конкретные вопросы. Поэтому специалисты советуют поддерживать обратную связь и вовремя реагировать на невербальные жесты, и в зависимости от них уже принимать то или иное решение.

Постоянно суетитесь

Безусловно, вас поймут, если во время собеседования вы будете немного нервничать, ведь это определенный стресс для организма, даже если, казалось бы, для волнения нет никаких причин. Но научитесь справляться со своими эмоциями, например, можно сделать дыхательную гимнастику, попросить стакан воды или подумать о чем-нибудь приятном. Но вот что вам точно не стоит делать, так это суетиться, иначе вы своим поведением выведете из себя присутствующих, и о мечте работать в этой компании тогда можно будет забыть.