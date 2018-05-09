Наладьте отношения с коллегами

Вам с этими людьми еще работать, поэтому постарайтесь сразу же найти контакт, а не отсиживаться молча в углу, не реагируя на приветствия и просьбы. Узнайте, какие негласные правила существуют в уже сложившемся коллективе и постарайтесь им следовать. Но ни в коем случае не начинайте знакомство со слов: «А вот у нас на прошлой работе…» Это расскажет лишь о вашей невоспитанности и неумении налаживать отношения с людьми.

Будьте дисциплинированными

Даже если вы привыкли спать до обеда, то на новой работе вам придется проявить всю свою сознательность и силу воли, чтобы научиться приезжать вовремя и не забыть выполнять те или иные поручения руководства. И помните, что даже если вы быстрее всех справляетесь с поставленными задачами, не убегайте раньше из офиса и не демонстрируйте свое превосходство перед коллегами. Ведь в определенный момент это все может обернуться против вас.

Не забывайте о дресс-коде

В первый же день обратите внимание на то, в чем сотрудники приходят на работу. А еще лучше — сразу же во время собеседования уточните, есть ли дресс-код в данной компании или, возможно, какие-то вещи и аксессуары находятся под запретом. Поверьте, лучше задать этот вопрос заранее, чем промахнуться с выбором наряда и стать настоящим посмешищем. И не переусердствуйте. Не следует надевать все лучшее сразу и провоцировать зависть коллег.

Проявляйте инициативу

Научитесь высказывать свое мнение, отстаивать свою точку зрения и находить нестандартные решения из даже самой запущенной ситуации. Руководитель наверняка оценит ваше рвение, а заодно проверит, насколько креативно и широко вы мыслите. Но запомните, что не следует проявлять излишнюю самостоятельность и делать что-либо без согласования с начальством. Иначе вместо ожидаемой похвалы можно получить строгий выговор и, как результат, быстрый расчет.

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