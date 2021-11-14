Можно ли уберечь себя от ОРВИ и что делать при первых симптомах — лайфхаки врача
Оксана Драпкина,
директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный терапевт Минздрава РФ
Как передается вирус и насколько он живуч
Респираторные вирусы относятся к инфекциям, передающимся воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Вирусы выделяются от инфицированного человека, в том числе, от бессимптомного носителя, со слюной, слизью из носа, капельками во время кашля или чихания. Заболевший человек может случайно провести рукой под носом, а потом взяться за ручку двери, нажать кнопку лифта и оставить вирус на любой поверхности. Обычно вирус долго не выживает вне организма человека, но некоторые могут сохранять жизнеспособность несколько часов и даже дней. Поэтому рукопожатия, дружеские объятия и поцелуи в период распространения вирусных инфекций могут стать способом передачи инфекции.
В период обострения ОРВИ важно сократить количество контактов. В первую очередь это касается детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями. Пандемия дала толчок развитию многих онлайн-сервисов, которые позволяют ограничить вероятность распространения вируса. Например, все товары первой необходимости, и даже безрецептурные лекарства сегодня можно заказать на дом, в том числе, бесконтактным способом.
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Носим маску правильно
Кожный антисептик для рук уже стал одним из наших главных аксессуаров. Кроме того, открывать ручки дверей в общественных местах лучше с помощью салфеток. И не забывайте тщательно мыть руки после посещения общественных мест: промывая все межпальцевые пространства не менее двадцати секунд.
И опять про маски. В закрытых помещениях они просто необходимы. Но носить маску нужно правильно. Во-первых, одноразовую маску нужно выкидывать через два часа после использования. Она должна прилегать к лицу максимально плотно, закрывать не только рот и подбородок, но и нос. При наличии вшитого крепления в области носа, его нужно обязательно плотно прижать к носу. Если на маске есть складки, их надо расправить. Сразу после использования максу следует выкинуть, очень аккуратно сняв ее, а потом обязательно помыть руки или обработать их антисептиком.
Вернувшись домой с улицы, лучше оставить уличную одежду в прихожей на несколько часов. Тщательно вымойте руки, а нос стоит промыть изотоническим раствором, морской водой. Если есть возможность, обработайте одежду парогенератором или просто утюгом в режиме горячего пара. Рекомендуется также принять душ.
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Возможности телемедицины: не пренебрегайте ими
Помните о том, что наиболее уязвимы перед вирусными заболеваниями люди с ослабленным иммунитетом. А для его укрепления в мире не придумали пока волшебных таблеток. Надежным способом поддержания защитных сил организма в тонусе остается здоровый образ жизни. Поэтому старайтесь соблюдать режим дня, уделять достаточно времени сну, в меру заниматься физической активностью, правильно питаться. И, конечно, откажитесь от вредных привычек — здоровья они вам точно не принесут, зато могут сделать вас легкой добычей для вируса.
Многие люди сегодня перешли на удаленную работу, врачи также имеют возможность консультировать пациентов дистанционно — при помощи специализированных онлайн-платформ. Поэтому без крайней необходимости не нужно приезжать на прием к врачу, у которого вы наблюдаетесь. Сообщить об изменениях в своем состоянии можно и другими способами: позвонить по телефону, написать через мессенджер. Кроме того, многим пациентам сегодня доступны телемедицинские консультации. Таким образом вам не придется лишний раз выходить из дома и рисковать здоровьем; не придется пользоваться общественным транспортом и контактировать с другими пациентами в поликлиниках или больницах.
Если удаленная консультация невозможна, сделайте все, чтобы максимально обезопасить себя: старайтесь не пользоваться общественным транспортом и записаться в поликлинику в конкретные часы.
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Если в доме есть заболевший
По возможности, он должен быть изолирован. Кроме того, важно соблюдать дома гигиену. Посуда, полотенце, зубная щетка у каждого члена семьи должны быть личными. Рекомендуется проводить частые проветривания в квартире, чтобы вирусы не задерживались. Кроме того, не помешает регулярно проводить влажную уборку — она помогает еще и уничтожать аллергены, ведь сезон вирусов нередко идет параллельно с сезоном поллиноза. Во время влажной уборки старайтесь тщательно обрабатывать все дверные ручки, выключатели, панели управления техникой.
Заболевший член семьи должен позаботиться об остальных домочадцах: чихать или в платок, или в сгиб локтя, носить медицинскую маску. Одежду, постельные принадлежности, полотенца, которыми пользуется больной, нужно стирать отдельно в машинке при температуре 60-90 градусов.
Если у вас поднялась температура или вы почувствовали другие симптомы ОРВИ, (озноб, потливость, насморк, кашель и т.д.) сразу же вызовите врача. И ничего не предпринимайте до его прихода, не покупайте лекарства без рекомендаций. Препарат вам может назначить только врач!
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