Можно ли уберечь себя от ОРВИ и что делать при первых симптомах — лайфхаки врача

Носим маску правильно

Кожный антисептик для рук уже стал одним из наших главных аксессуаров. Кроме того, открывать ручки дверей в общественных местах лучше с помощью салфеток. И не забывайте тщательно мыть руки после посещения общественных мест: промывая все межпальцевые пространства не менее двадцати секунд.

И опять про маски. В закрытых помещениях они просто необходимы. Но носить маску нужно правильно. Во-первых, одноразовую маску нужно выкидывать через два часа после использования. Она должна прилегать к лицу максимально плотно, закрывать не только рот и подбородок, но и нос. При наличии вшитого крепления в области носа, его нужно обязательно плотно прижать к носу. Если на маске есть складки, их надо расправить. Сразу после использования максу следует выкинуть, очень аккуратно сняв ее, а потом обязательно помыть руки или обработать их антисептиком.

Вернувшись домой с улицы, лучше оставить уличную одежду в прихожей на несколько часов. Тщательно вымойте руки, а нос стоит промыть изотоническим раствором, морской водой. Если есть возможность, обработайте одежду парогенератором или просто утюгом в режиме горячего пара. Рекомендуется также принять душ.