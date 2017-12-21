Признайтесь, сколько раз вы бросались к подругам за советами, слушали их рекомендации, а потом жаловались на то, что получилось совсем не так, как вы хотели. Психологи не устают повторять, что зачастую то, что подходит одному человеку, может не сработать с другим. Мы все индивидуальны. Да и ситуации бывают разные. Причем зачастую то, что советуют люди, они никогда не применяют в своей жизни. Мы собрали несколько распространенных советов, которые вообще не работают. А это значит, что можно даже не тратить свое время на их реализацию.

1. Не надо проявлять инициативу Большинство девушек советуют никогда не звонить первой, не приглашать на свидания и вообще никак не демонстрировать свою заинтересованность, считая, что мужчина сам должен «побегать» за объектом своего желания. Но сами никогда не следуют этой рекомендации, помня о том, что 19 век остался в прошлом и современные мужчины не имеют ничего против подобной инициативы. И вообще, психологи утверждают, что писать и звонить может тот, у кого есть время в данный момент. Ничего страшного в этом нет. 2. Нужно отказаться от секса на какое-то время Многие дамы, видимо, живут еще в прошлом веке и наивно полагают, что если партнеру отказывать в близости, то он будет следовать за своей избранницей хоть на край света. На самом деле это в корне не верно. Сексологи утверждают, что ни один мужчина не станет чутким и внимательным после подобного бойкота. А вот мысль о том, зачем он, собственно, с вами, может прочно укрепиться в его голове и привести к скорейшему разрыву. 3. Не драматизировать ситуацию Многие дамы, как только начинаешь им рассказывать о своей непростой жизни, тут же закатывают глаза и перечисляют не меньше десяти причин, что им на самом деле намного хуже, а у вас так себе проблема. И призывают не расстраиваться, уповая на то, что ситуация не стоит того, чтобы ее даже обсуждать. Психологи отмечают, что подобные «утешения» не приносят ничего, кроме чувства вины. Как же, подруге ведь еще хуже, а вы тут рыдаете ей в жилетку. На самом деле это лишь повод задуматься о том, с тем ли человеком вы дружите. 4. Сохранять отношения любой ценой, ради детей Вот уж действительная глупость! Эксперты напоминают, что дети не остановили еще ни одного мужчину, и если, скажем, он принял решение уйти из семьи, то обязательно это сделает. Это ведь не мешает ему встречаться со своими чадами и принимать участие в их воспитании. К тому же дети будут видеть, что между родителями накопилось множество обид и недопонимания, но они упорно стараются держать лицо. Зачем? Ведь ученые доказали, что дети счастливы лишь тогда, когда и у родителей все хорошо.