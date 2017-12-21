10 бесценных советов подруг, которые на самом деле бесполезны
1. Не надо проявлять инициативу
Большинство девушек советуют никогда не звонить первой, не приглашать на свидания и вообще никак не демонстрировать свою заинтересованность, считая, что мужчина сам должен «побегать» за объектом своего желания. Но сами никогда не следуют этой рекомендации, помня о том, что 19 век остался в прошлом и современные мужчины не имеют ничего против подобной инициативы. И вообще, психологи утверждают, что писать и звонить может тот, у кого есть время в данный момент. Ничего страшного в этом нет.
2. Нужно отказаться от секса на какое-то время
Многие дамы, видимо, живут еще в прошлом веке и наивно полагают, что если партнеру отказывать в близости, то он будет следовать за своей избранницей хоть на край света. На самом деле это в корне не верно. Сексологи утверждают, что ни один мужчина не станет чутким и внимательным после подобного бойкота. А вот мысль о том, зачем он, собственно, с вами, может прочно укрепиться в его голове и привести к скорейшему разрыву.
3. Не драматизировать ситуацию
Многие дамы, как только начинаешь им рассказывать о своей непростой жизни, тут же закатывают глаза и перечисляют не меньше десяти причин, что им на самом деле намного хуже, а у вас так себе проблема. И призывают не расстраиваться, уповая на то, что ситуация не стоит того, чтобы ее даже обсуждать. Психологи отмечают, что подобные «утешения» не приносят ничего, кроме чувства вины. Как же, подруге ведь еще хуже, а вы тут рыдаете ей в жилетку. На самом деле это лишь повод задуматься о том, с тем ли человеком вы дружите.
4. Сохранять отношения любой ценой, ради детей
Вот уж действительная глупость! Эксперты напоминают, что дети не остановили еще ни одного мужчину, и если, скажем, он принял решение уйти из семьи, то обязательно это сделает. Это ведь не мешает ему встречаться со своими чадами и принимать участие в их воспитании. К тому же дети будут видеть, что между родителями накопилось множество обид и недопонимания, но они упорно стараются держать лицо. Зачем? Ведь ученые доказали, что дети счастливы лишь тогда, когда и у родителей все хорошо.
5. Стать более женственной
После такого совета обычно хочется спросить, а подруга сама знает, что значит стать более женственной? К тому же это означает отказаться от себя настоящей и примерить совершенно чужой образ. Нет, разумеется, мягкость и нежность в себе развивать стоит (практически никому не нравятся грубые женщины, лишенные минимальных представлений об элементарных правилах этикета). Но это не значит, что нужно полностью отказаться от того, что вам нравится, и начать жить так, как будет правильно по мнению вашей подруги.
6. Нужно расстаться, вы совсем не пара
Интересно, ну кто решил, что данный мужчина вам не подходит? Или что вы достойны лучшего? Определенно, размениваться по мелочам и кидаться на шею первому встречному, конечно, не стоит, но какое имеют право ваши подруги указывать, с кем вам встречаться? Они ведь не знают, что на самом деле происходит в ваших отношениях и почему вы выбрали именно этого мужчину. Видимо, у вас для этого были веские причины.
7. Не стоит разводиться после 30
Почему-то многие женщины 30+ до сих пор безумно боятся получить клеймо «разведенка», считая, что это снизит их шансы найти подходящего мужчину и попробовать построить новые отношения. Психологи обращают внимание, что в этих вопросах возраст не имеет абсолютно никакого значения и встретить свою любовь можно когда и где угодно. Поэтому если вас что-то не устраивает в отношениях, просто честно задайте себе вопрос, готовы ли вы это терпеть или дадите шанс себе и партнеру наладить личную жизнь с другими людьми.
8. Нужно родить ребенка, и все наладится
Еще один совет, который точно не работает в реальной жизни. Дети не смогут сделать вас счастливой в отношениях, если с супругом уже наметился холодок. Таким образом вы просто станете заложницей ситуации. Мужчина, если решил, все равно уйдет, а вы останетесь с ребенком на руках и с подругой, которая на тот момент придумает еще несколько ценных рекомендаций.
9. Полюбить то, что ему нравится
Психологи так и представляют себе эту ситуацию: мужчина, делая звук на телевизоре громче, кричит жене на кухню: «Дорогая, захвати чипсы и иди скорее сюда, сейчас наши будут пенальти бить, не пропусти!» Конечно, схожие интересы сближают людей, но вот притворство, напротив, никого еще до добра не доводило. Вы лишь потеряете самоуважение, да и мужу очень скоро наскучит такое поведение.
10. Не быть требовательной, а то он сбежит
Безусловно, если вы будете целый день пилить партнера, то он сбежит. Это очевидно. Но если вы требовательны, прежде всего, к самой себе? Любой нормальный мужчина после такого будет уважать вас еще больше. Или не будет. Но в этом случае вы сэкономите время и нервы и найдете кандидата, который оценит вашу честность и захочет получить от отношений то же, что и вы.
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